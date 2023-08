Trompenaren maken zich op voor drie dolle feestdagen: “We rekenen op de weergoden”

De Trompe, het gehucht in Sint-Lodewijk (Deerlijk) op de grens met Zwevegem, Heestert en Otegem, beleeft van vrijdag 11 tot en met zondag 13 augustus zijn jaarlijkse hoogdagen. “Het wordt weer een volwaardige kermisdriedaagse”, blikt Luc Bulcaen vooruit. “Er is voor elk wat wils maar het is vooral een programma door en voor de eigen bevolking.”

De Trompefeesten zijn aan de 44ste uitgave toe en al jaren een vaste waarde op de Deerlijkse activiteitenkalender. “De doelstellingen uit de beginperiode zijn nog altijd dezelfde,” verduidelijkt voorzitter Luc Bulcaen. “Onze festiviteiten zijn feesten door en voor alle wijkbewoners. Wij pleiten voor gezonde leute voor iedereen. Dat motto wordt best geapprecieerd als we zien hoeveel publiek we telkenjare naar onze feesttent weten te lokken.”

“We beschikken over een gemotiveerde bestuursploeg en pakken geregeld met nieuwe activiteiten uit. Met het Trompetje hebben we ook een eigen informatieblad. Heel leuk is ook dat we nu ook een kidsbestuur hebben. Zij organiseren ook tal van activiteiten voor kinderen: Trompetastische tienerfuif, Trompewandelpad, blotevoetenpad, voetbalkooi…”

Stijn Devolder Classic

De festiviteiten in de Trompewijk vinden plaats in en om de feesttent die wordt opgetrokken op de hoek van de Verrieststraat en de Otegemse steenweg. De 44ste Trompefeesten starten op vrijdag 11 augustus om 14 uur met een spelletjesnamiddag. Na de trompeparade met muzikale begeleiding is er om 19 uur een kaas- en vleesbuffet. De deelname in de kosten bedraagt 15 euro. Kinderen tot 8 jaar betalen 8 euro. Inschrijven kan via www.detrompe.be. Er wordt afgesloten met een tienerfuif en een kampvuur met Gulder en Ikke.

Wij pleiten voor gezonde leute voor iedereen – Voorzitter Luc Bulcaen

De sportievelingen komen aan hun trekken tijdens de eerste editie van de Stijn Devolder Classic. Deze cyclotocht over 75 km doet 7 hellingen in de Vlaamse Ardennen aan. Voor de meer recreatieve fietsers is er een familiefietstocht. Er zijn twee afstanden voorzien (16 en 30 km) en starten kan van 8 tot 15 uur. Het is ook de laatste dag dat je kan deelnemen aan de fotozoektocht. Yvo Magic zorgt om 16 uur voor kinderanimatie en om 20 uur staat de vijfde Trompequiz op het programma.

Oes kent Oes

Ook op zondag 13 augustus is er van alles te beleven. “We starten om 10.30 uur met een dankviering”, gaat ondervoorzitter Luc Kemseke verder. “Deze dankdienst kadert in ons nieuw initiatief ‘Oes kent Oes – Wij, buren, kennen mekaar, echt waar!’ waarbij we speciaal alle nieuwe inwoners verwelkomen en ook de 50- en 75-jarigen alsook de koppels die sinds de vorige kermis 25, 50 of 60 jaar gehuwd zijn, in de bloemetjes zetten.”

“Vanaf 12.30 kan er worden aangeschoven voor ons eetfestijn. Inschrijven hiervoor via www.detrompe.be. In de namiddag is Tromp’Artistiek de topper. Dat evenement staat synoniem voor straattheater op de weide met allerlei ludieke activiteiten, competitief of gewoon voor de leute. We sluiten de kermis af met een tombola en de prijsuitreiking van de fotozoektocht.” (DRD)

Info: www.detrompe.be.