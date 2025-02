Trio tovert Menen om tot techno epicentrum met ‘The New Experience’: “De beleving van wereldsteden, op slechts enkele minuten van hun deur”

Gent, Antwerpen of Brussel? De tijden dat men naar de grootsteden moest trekken voor een stevige fuif, lijken definitief voorbij. ‘Connection’ is met de ‘The New Experience’ toe aan een vierde editie en kiest hierbij resoluut voor Menen als thuisbasis. “Dit is een totaalspektakel, waarbij we inzetten op de beleving.”

Artwork die men eigenlijk enkel in wereldsteden verwacht, een visueel spektakel dat kan concurreren met de megafestivals en vooral een line-up waar de feestliefhebber van gaat likkebaarden. ‘The New Experience’, ondertussen reeds het vierde festival van ‘Connection’, moet voor eens en altijd duidelijk maken dat Menen zich een welverdiende plaats op de partykalender heeft toegeëigend. Julien Guyot (45), David Delaere (46) en Joerie Rosseel (32) zijn de drijvende krachten achter het collectief dat ondertussen al voor een vierde keer de luidsprekers in Menen zal doen knallen.

Aan de toog

“Het is het soort verhalen dat start zoals zovelen: aan de toog met een glas in de handen!” Het trio lacht, terwijl ze hun affiche bovenhalen. Een affiche die opvalt en in één ruk doet denken aan de grotere festivals die de zomer domineren. “We zijn allemaal liefhebbers van elektronische muziek, maar vonden eigenlijk niet echt onze gading in eigen streek. Retrofeesten? Die hebben we natuurlijk wel en die worden overigens allemaal goed georganiseerd. Maar wanneer we spreken over de stijl zoals een Charlotte de Witte? Dan was het voor de Menenaars bijna automatisch de start van een zoektocht ver buiten de stadsgrenzen. Gent of Antwerpen? Dat waren eigenlijk de steden waar we wel onze goesting vonden. Van tijd tot tijd had je wel eens een organisator die iets in Kortrijk op poten zette, maar dat was eerder uitzondering dan regel. De wereld van de elektronische muziek in Menen leeft, maar er was niet echt een platform waar men terecht kon. We staken de koppen samen, stampten ‘Connection’ uit de grond en deden het dan maar zelf.”

Groei

Het trio begon kleinschalig, maar zag al snel hun concept groeien. “We begonnen met een dj-wedstrijd in een zomerbar en konden zo doorgroeien tot een volledig concept in Park Ter Walle. Onze denkwijze was misschien net het omgekeerde van wat de norm was geworden: het moest vooral een totaalbeleving worden, waar we nadien de juiste invulling voor zochten. Het idee sloeg aan want jaar na jaar bleven we maar groeien. Dit jaar pakken we uit met ‘The New Experience’ en de titel vult echt het volledige verhaal. De opbrengsten van vorige editie worden integraal gebruikt om een licht- en geluidspektakel van formaat te leveren. In de grote zaal van Park Ter Walle hebben we een eigen indeling uitgedokterd, waardoor licht en muziek naadloos met elkaar samenvloeien. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we onze line-up uit het oog hebben verloren. Met namen zoals Greg S en Azra Tekuma, om er maar een paar te noemen, halen we kleppers naar de grensstad. We spreken over namen die je kunt koppelen aan Bonzai, Cherry Moon en zelfs Kompass Club.”

Reputatie

Menen wordt op die manier in de lijst van feeststeden geplaatst, een titel die soms in schril contrast staat met de reputatie die de grensstad heeft. “Compleet onterecht, maar inderdaad wel een werkpunt. We hebben tijdens de vorige edities enorm ingezet op marketing en reclame in de brede regio. Daar merkten we meteen dat iemand uit pakweg Kortrijk nogal wat twijfels had bij het idee om een avond in Menen op stap te gaan. Diegene die wel de beslissing namen, zijn ook de mensen die quasi meteen nieuwe kaarten hebben gekocht. Ze krijgen hier de beleving van wereldsteden, op slechts enkele minuten van hun deur. Een beter argument kunnen we ze niet geven.”