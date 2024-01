Triënnales van Brugge, Kortrijk, Beaufort en Duinkerke ondertekenen samenwerkingscharter

De Triënnale Brugge ondertekende samen met de triënnales van Kortrijk, Beaufort en Duinkerke (FR) een samenwerkingscharter. Met dit akkoord worden de banden tussen de kunstentriënnales van Vlaanderen en Noord-Frankrijk aangehaald en een structurele samenwerking opgezet.

De kunstentriënnales waaronder Triënnale Brugge, Triënnale Beaufort en Triënnale Kortrijk voor Vlaanderen en Triënnale Art & Industrie voor Frankrijk engageren zich met de ondertekening van dit charter om jaarlijks aan kennisdeling en – uitwisseling te doen rond kunst in de publieke ruimte.

Door het delen van ervaringen en het professioneel netwerk willen de triënnales vooruitgang boeken in de transformatie van de sector met respect voor mens en omgeving.

Samen sterker

Voor Triënnale Brugge ondertekende Franky Demon, voorzitter van Brugge Plus vzw, dit charter. Hij stelt: “Steeds meer steden denken na over het kunstpatrimonium in de stad en hoe deze te ontsluiten en te bewaren naar de toekomst. Stad Brugge wil hier het voortouw in nemen en samen met collega’s nadenken over de toekomst en het belang van kunst in de stad. Met dit charter wordt de daad bij het woord gevoegd. Samen staan we sterker.”

De ondertekening van het charter vond plaats tijdens het tweedaags symposium Collective Energy: Commissioned Art and Public Space in Duinkerke. Dit was het slotevent van de tweede editie van de Triennale Art & Industrie met als thema Chaleur humaine. Op het programma stonden onder meer bijdrages van Shendy Gardin en Sevie Tsampalla, curatoren van Triënnale Brugge en curator Els Wuyts van Triënnale Beaufort, maar ook van Ivan Morison, deelnemende kunstenaar van Triënnale Brugge, editie 2024.

Uitwisseling

Volgens Shendy Gardin zet Triënnale Brugge zo opnieuw een stap naar de verdere ontwikkeling en internationalisering van het kunst- en architectuurevenement: “Door onze knowhow te delen, willen we niet enkel bezoekers inspireren tijdens Triënnale Brugge, maar onderstrepen we ook het belang van een permanentere uitwisseling met de sector.”

Vanaf nu is het uitkijken naar de vierde editie van Triënnale Brugge die met haar internationaal programma opnieuw een schot in de roos belooft te worden. Afspraak van 13 april tot 1 september Brugge. Wie intussen de stad en haar permanente kunstcollectie wil verkennen, kan op stap met de gratis stadskaart 25/25 hedendaagse kunst en architectuur in Brugge.