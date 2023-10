Triënnale Brugge verkent met twaalf internationale kunstenaars het potentieel van verborgen plekjes

Van 13 april tot 1 september 2024 vindt de vierde editie van de Triënnale Brugge plaats. Twaalf internationale kunstenaars en architecten, onder wie twee Belgen, zullen met artistieke ingrepen minder bekende plekjes in Brugge iets extra geven. Het project, dat ook Zeebrugge en Ver-Assebroek aandoet, krijgt ‘Spaces of Possibility’ als thema.

Niet toevallig werd maandag de Triënnale Brugge officieel voorgesteld in de verborgen tuin van de Paters Kapucijnen in de Hauwersstraat. “De Stad Brugge kocht de site op en herbergt er Oekraïense vluchtelingen. De tuin wordt één van de locaties van het vijf maanden durend artistiek project met hedendaagse kunst- en architectuurinstallaties”, stelt burgemeester Dirk De fauw.

Curatoren

Twee vrouwelijke curatoren – de Brugse Shendy Gardin en de Griekse Sevie Tsampalla – mochten de ‘barrières doorbrekende’ artiesten selecteren en het programma samenstellen. “We hebben samen met hen de voorbije maanden in Brugge gewandeld, op zoek naar de beste locaties”, vertelt Shendy Gardin.

“De bedoeling is om het stereotiepe beeld van Brugge iets extra te geven. De stad toekomstproof maken, ze biedt tal van ‘Spaces of Possibility’: onderbenutte en verborgen locaties. We zien Brugge als een laboratorium vol sluimerend potentieel. Er is geen echt thema, maar duurzaamheid, diversiteit, klimaatverandering en verbinding zijn toch belangrijk voor dit project.”

“Hoe kan een door Unesco beschermde historische stad, waar behoud centraal staat, omgaan met concepten als verandering en duurzaamheid? Hoe kunnen hedendaagse kunst en architectuur hiervoor een nieuw kader scheppen? De internationale kunstenaars willen samen met het Brugse culturele veld een inspirerende, actuele editie van de Triënnale Brugge maken”, aldus de Brugse co-curator.

Twee Belgen

Onder de twaalf geselecteerde kunstenaars bespeuren we twee Belgische artiesten. De Waal Adrien Tirtiaux is een visueel kunstenaar met een diploma van ingenieur-architect. “Ik beeldhouw als een architect”, zegt hij. Eerder al dwong hij kijkers met zijn kleurrijke, soms humoristische installaties om in Luik, Leuven en aan de IJssel positie in te nemen tegenover het kapitalisme en de klimaatverandering.

Het Brusselse bureau Traumnovelle profileert zich als een militante groepering die fictie en non-fictie verweeft tot projecten op papier of in steen. “We zullen ons in Brugge zeker kunnen uitleven met ingrepen die radicaal ingaan op hun omgeving en zo een debat op touw zetten”, glimlacht de Belgische Congolees Johnny Leya.

Naast deze twee Belgen nemen de volgende kunstenaars deel: de Colombiaan Ivan Argote, de Mexicaanse Mariana Castillo Deball, de Brit Ivan Morison, het Zweedse bureau Norell/Rodhe, de Japanse architecten Shingo Masuda en Katsuhisa Otsubo, het Amerikaanse bureau So–Il, de Rotterdamse Studio Ossidiana en Boonserm Premthada van Bangkok Project Studio uit Thailand.

De Libanese Mona Hatoum werd in 2019 gelauwerd werd met de Japanse Praemium Imperiale Award. Counterspace van de Zuid-Afrikaanse Sumayya Vally gaf eerder dit jaar de eerste Islamic Arts Biennale in Jeddah in Saudi-Arabië vorm en was recent nog te zien op La Biennale di Venezia.

Brugse culturele veld

Franky Demon, voorzitter van de organiserende vzw Brugge Plus, rekent erop dat deze editie, net als de vorige, een blijvende impact zal hebben op Brugge: “Vergeet niet dat we het zomerse zwemmen in de reitjes te danken hebben aan het project Liquid City in 2018. De vierde editie belicht de stad vanuit een nieuwe hoek en zal ruimte scheppen voor ideeën over de toekomst van Brugge en andere steden.”

Cultuurschepen Nico Blontrock is blij dat het Brugse culturele veld betrokken wordt in de Triënnale: “Cultuurcentrum, De Republiek, Het Entrepot en Musea Brugge werken zelf een programma uit rond ‘Spaces of Possibility’. Zo neemt ook Brugs talent deel aan de Triënnale.”

“De Brugse videokunstenaar Brecht Vanhoutte maakt een film, zes kunstenaars met Brugse roots exposeren in de Poortersloge, Architectuuratelier Dertien12 geeft Brugse plekjes een tijdelijke invulling. Met Rebel Garden komt er in drie musea, waaronder het gerenoveerde Sint-Janshospitaal een expo rond het klimaat.”