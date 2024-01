Triënnale Brugge doet dromen over de toekomst van de stad: twaalf internationale kunstenaars geven Brugse pleintjes een meerwaarde

Over tachtig dagen start de Triënnale Brugge. Twaalf internationale kunstenaars grijpen met installaties in de publieke ruimte in, om ze een meerwaarde te geven. Opvallend: er zullen van 13 april tot 1 september niet alleen installaties staan in het historisch stadscentrum, maar ook in West-Brugge én ééntje op het strand van Zeebrugge.

Plus est en vous. De leuze van Lodewijk van Gruuthuse is ook van toepassing op het thema ‘Spaces of Possibility’ van de Triënnale Brugge 2024. “De achterliggende idee is om de publieke ruimte in Brugge te maximaliseren”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “De twaalf geselecteerde, internationale kunstenaars geven met hun projecten ideetjes hoe bepaalde, voor velen verborgen plekken in ons openbaar domein in de toekomst kunnen ingevuld worden.”

Respect

Schepen Franky Demon, voorzitter van de vzw Brugge Plus, die dit evenement organiseert, vult aan: “Sommige Brugse plekjes worden nu onderbenut. De kunstenaars doen ons dromen, ze laten ons op een andere manier kijken naar pleintjes, binnenkoeren, openbaar groen en waterpartijen. Met respect voor het eeuwenoud Brugs erfgoed, maar ook met een originele blik op de toekomst.”

De Brusselse kunstenaar Adrien Tirtiaux herstelt met een groen tapijt de verbinding tussen twee Brugse hospitalsites in het Zonnekemeers. © Adrien Tirtiaux

Shendy Gardin, co-curator van de Triënnale licht de twaalf projecten toe: “Het Brusselse Traumnovelle brengt een installatie op het binnenplein van de eeuwenoude Stadshallen. De Libanees-Britse kunstenaar Mona Hatoum gaat net over de rand van de vestengordel aan het werk in de tuin van het Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw.”

Ontdekking

“Het Zweedse architectuurbureau Norell/Rodhe plaatst een installatie tussen Oost- en Westmeers, waar het een weinig gebruikt perceel transformeert tot plek voor ontdekking en ontmoeting “

“De Triënnale geeft ook de skyline van Brugge tijdelijk een andere aanblik. Het Thaise architectuurbureau Bangkok Project Studio bouwt aan de overzijde van het Koning Albert I-park een hedendaagse klokkentoren: een 18 meter hoge, houten uitkijkplek die een vergeten stukje park aanduidt.”

Weefsel

“Iets verderop kijken we uit naar het werk van SO–IL dat op de voormalige kloostersite van de Minderbroeders Kapucijnen aan de slag gaat. Het Amerikaanse architectuurbureau werkt er samen met dr. Mariana Popescu (TU Delft) en het Nederlandse Summum Engineering aan een hoogtechnologisch weefsel dat zich doorheen de omsloten tuin zal slingeren.”

SO–IL werkt op de voormalige kloostersite van de Minderbroeders Kapucijnen aan een hoogtechnologisch weefsel dat zich doorheen de omsloten tuin zal slingeren. © SO-IL

“Daarnaast vinden we twee installaties ter hoogte van de Sint-Janshospitaal-site: Shingo Masuda + Katsuhisa Otsubo Architects (Japan) gaat met het concept ‘ruimte’ aan de slag ter hoogte van de ingesloten boomgaard en Belgisch kunstenaar Adrien Tirtiaux visualiseert de vergeten verbinding tussen het 12e eeuwse hospitaal en het verderop gelegen 19e eeuws gasthuis Huize Minnewater door er letterlijk een groene markering op aan te brengen”, aldus Shendy Gardin.

Brugse kunstenaars

Vanaf februari verschijnen de werken geleidelijk aan in het straatbeeld. Cultuurschepen Nico Blontrock wijst erop dat in de marge van de Triënnale enkele Brugse kunstenaars artistieke projecten opzetten op vraag van het Cultuurcentrum Brugge, Het Entrepot, Musea Brugge en De Republiek.

In Het geheugen als gebouw brengt Cultuurcentrum Brugge zes kunstenaars met Brugse roots samen in de Poortersloge: Pierre Goetinck, Lisa Ijeoma, Joke Raes, Jasper Rigole, Ria Verhaeghe en Willy Vynck gaan in de historische ruimtes aan de slag en brengen nieuw werk waarin concepten als verzamelen, archiveren en bewaren worden gekoppeld aan persoonlijke en/of maatschappelijke, kunsthistorische thema’s.

Videokunst

Met We wake the city willen De Republiek en Architectuuratelier Dertien12 illustreren welke kansen er verscholen liggen in een erfgoedstad als je er op een genereuze manier weet naar te kijken. Met At Rise Of Curtain presenteert de Brugse videokunstenaar Brecht Vanhoutte voor Het Entrepot een project dat theater, dans, performance, audiovisuele en beeldende kunst met elkaar verweeft.