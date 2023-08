Travestietengezelschap op Statiewijk Kermis

In het weekend van vrijdag 8 september is er ‘Statiewijk Kermis’. “Voor de derde keer in zaal Lindelei in de Stationsstraat”, zegt voorzitter Koen Witdouck van het gelijknamig wijkcomité. “Met de traditionele ingrediënten: een seniorenfeest en Statiewijk Quiz op vrijdag, een muzikale wervelende travestietenshow op zaterdag en een gezellig etentje op zondag.”

In 2021 was er na 2 jaar onderbreking voor het eerst weer Statiekermis. “Voor het eerst in zaal Lindelei omdat de vroegere eigen tent van het comité aan te veel herstellingen toe was en dat dit voor het comité financieel niet meer haalbaar was”, zegt Koen Witdouck. “Vandaar de keuze voor zaal Lindelei die tenslotte ook op de Statiewijk ligt.”

Vrijdag 8 september is er om 15 uur een eucharistieviering voor de overledenen van de wijk en een half uurtje later volgt het seniorenfeest met een gratis koffietafel met koekebrood, een optreden van zangeres Ever-Lynn uit Roeselare, een tombola en een gezellig samenzijn. Senioren wijkbewoners, leden van Okra en de bewoners van woonzorgcentrum Aksent zijn welkom.

The Showqueens

“Om 19 uur begint dan de achtste Grote Statiewijk Quiz (algemeen niveau) met teams van maximum 4 personen”, vervolgt Koen. “Per team betaal je 20 euro. Je moet wel vooraf inschrijven via mail statiewijklendelede@gmail.com. Quizmaster is Henk Maes en hij krijgt de hulp van nieuw bestuurslid Mike Buyse. Om 23 uur is er ‘Statiewijk Kermis Café’.”

Op zaterdag 9 september kan je al om 10.30 uur terecht in het Statiewijk Kermis Café voor een drankje en een gezellige babbel. “Om 21 uur treedt het travestietengezelschap ‘The Showqueens’ op. Ze verzorgen een show van 2 keer 45 minuten. Daarna is er voor jong en minder jong een afterparty met dj Marco.”

“Zondag 10 september starten we om 11 uur met een aperitiefconcert met ‘The Bras Blasters’, een achttal muzikanten uit de harmonie van Bavikhove. De eerste aperitief is gratis. Om 12.30 uur is er een etentje. Op het menu staat varkenshaasje à volonté met kroketten of gratinaardappelen met groenten. Volwassenen betalen 20 euro, kinderen onder de 12 jaar 12 euro. Kaarten zijn te koop bij voorzitter Koen Witdouck (0486 25 39 22), ondervoorzitter Steven Demasure (0496 77 72 63), secretaris Henk Maes (0498 84 29 47), Philippe Chanterie (0497 66 77 36), Indra Pannecoucke en Jaak Vermandere (0474 20 57 10), Bruno Bossier (0472 35 33 80), en nieuwe bestuursleden PR-man Mike Buyse (0471 9266 69) en PR-vrouw Tine Geldhof (0496 78 34 73).

Met de glimlach

Koen Witdouck benadrukt nog eens de goede werking van zijn comité. “Ik ben nu 5 jaar voorzitter en doe het nog altijd met de glimlach”, zegt hij. We doen ook met het hele bestuur inspanningen om de wijk proper te houden en we houden een oogje in het zeil rond de glasbakken. En toen er onlangs een verkeersbord omver gereden werd, dan heeft de gemeente dat vlug hersteld.”