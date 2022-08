Trammelant doet de belle époque herleven in De Haan

Op zaterdag 6 augustus had De Haan na twee overgeslagen edities opnieuw afspraak met zijn rijke belle-époqueverleden tijdens Trammelant. De aankomst van de historische tram met tientallen figuranten uit de tijd van toen en de daaropvolgende optocht langs de Leopoldlaan richting Parkdomein La Potinière en de Normandiëlaan lokten als vanouds heel wat kijklustigen.

Figuranten die in vol ornaat door de villawijk flaneren, je vergapen aan de mooiste oldtimers of de beentjes uitzwieren op ‘les grands bals’: op Trammelant word je meer dan honderd jaar teruggeflitst in de tijd. “De sfeer, de kostuums; Trammelant maakt nostalgisch naar ‘de goeie ouwe tijd’”, zegt Patrick Peeters (60), burgemeester voor één dag.

De Leffingenaar bracht met toneelkring Altoos Doende een belle-époquetafereeltje in de Potinière, Irene Neyrinck (74) en Mieja Braem (64) zijn z’n commeeren van dienst. “Leuk om de mensen zo te zien genieten, maar wat doen al die toeristen hier eigenlijk? In de duinen konijntjes vangen is toch meer ons ding hoor”, knipogen de dames. Gentenaar Alex Moens (63) is vandaag ‘meneer doktoor’.

Whisky

“Ik heb vrienden mee uit Binche, samen figureren we ook altijd tijdens de rondgang van de stroppendragers op de Gentse Feesten. Trammelant, da’s zo’n beetje de Gentse Feesten in ‘t klein hé, maar de sfeer is hier wel uniek”, zegt hij. De man haalt een paardenmiddel uit zijn dokterstas: whisky. “Diarree of diami, whisky helpt tegen álles”, knipoogt hij. “We brengen vandaag trouwens ook hulde aan onze overleden vriend Dirk Tanghe, die graag naar Trammelant kwam.”

Mieja Braem, Irene Neyrinck, Lieven Spegelaere, Maria Boydens, Nicole Vincke en Patrick Peeters. © WK

Uit Antwerpen lopen we Dominique Vergauwe (49) en Roland Lenners (58) met zijn dochter Lotte (28) tegen het lijf. “Met onze zelfgemaakte kostuums wonnen we al eens de hoofdprijs op de belle-époquepicknick van Zoo Antwerpen, en we figureerden tijdens Open Monumentendag ook in de Wintertuin in Sint-Katelijne-Waver. Maar Trammelant blijft toch wel dé bijeenkomst voor belle-époquefanaten. De unieke architectuur van de badplaats leent zich hier uitstekend voor”, aldus Dominique, die er al eerder figureerde tijdens Trammelant.

“Het jaar nadien prijkten we zelfs op de flyer”, klinkt het trots. Het belle-époquefeest trok volgens schepen van Toerisme Marleen De Soete zo’n veertig- à vijftigduizend bezoekers. “Dat ligt in de lijn van vorige edities, en na twee jaar zonder Trammelant was iedereen in een opperbeste stemming”, klinkt het.