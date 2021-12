Traditionele Kerstduik in Brugge geannuleerd

De bekende Kerstduik door de Brugse IJsberen Kring (BYK) zal dit jaar niet plaatsvinden op zaterdag 18 december nabij de Carmersbrug in Brugge. En dit omwille van corona en de daartoe verbonden maatregelen.

“Het is financieel en volgens de maatregelen niet haalbaar”, klinkt het bij secretaris Franky Moelaert.

“Even hadden we er aan gedacht om het dan op onze locatie in de Koude Keuken in Sint-Andries te doen. Maar tenslotte lijkt annuleren de beste oplossing. Veel clubs die anders langskomen zagen er ook tegenop. De veiligheid primeert.”

Waterkwaliteit

Voor het eerst sinds 1973 had er in 2019 al een eerste keer geen kerstduik plaats in de Brugse Reien. Niet de temperatuur, wel de waterkwaliteit weerhield toen de Brugse IJsberen ervan een duik te nemen. Twee jaar eerder in 2017 verhuisden ze reeds met hun organisatie vanop de Rozenhoedkaai naar het minder idyllische Langerei nabij de Carmersbrug.

Dat was toen het gevolg van een dispuut tussen de Brugse IJsberen en het bootjesbedrijf dat elk jaar zijn ponton ter beschikking stelde. Ook vorig jaar was er omwille van corona geen Kerstduik langs de Langerei.

(ACR)