Tractorparade Ieper schakelt niveau hoger: “De een kijkt naar de ander om het jaar erop weer beter te doen”

Voor het tweede jaar op rij reed een parade van tractoren door Ieper. De deelnemers hingen extra versiering en de belangstelling groeit. “Sommige toeschouwers gingen van plek naar plek, zoals tijdens de Ronde van Vlaanderen.”

“Tachtig tractoren namen deel”, vertelt Wim Myngheer, voorzitter van de Ieperse landbouwraad die de tractorparade organiseert met lokale KLJ’s. “In vergelijking met de eerste editie is het niveau van verlichting een hele stap omhoog, alles werd extra versierd. De opkomst was erg goed. In de dorpen stonden tentjes van verenigingen, waar onder meer drank verkocht werd. De tractorparade doet mensen buitenkomen, het is een manier om hen samen te brengen.”

Ook het nieuwe stadsbestuur reageerde tevreden. “Preus”, klonk het bij landbouwschepen Miguel Gheysens (Team Ieper). “Ondanks het barre weer een prachteditie. Hoe duizenden lichtjes de harten van velen doet verwarmen… Proficiat aan de winnaars voor de mooiste versiering en de grootste ingeschreven vereniging! Dank aan alle deelnemers voor hun inzet en centrummanagement Ieper voor de cadeaubonnen, en een heel dikke pluim voor de organisatie.”

Voyeurisme

De finish lag opnieuw aan de Ieperse kerstmarkt, maar dit keer liep het parcours doorheen de zuidelijke deelgemeenten van de stad. “Het succes van vorig jaar is bevestigd, het wordt een vaste waarde”, stelt Philip Fleurbaey, veehouder en voormalig landbouwraadvoorzitter.

“Dergelijk event is low budget en is een win-win voor de Ieperse horeca, die via het Centrummanegement de tractorparade financieel helpen ondersteunen. Er stond enorm veel volk naast de baan en sommigen gingen van plek naar plek, zoals tijdens de Ronde van Vlaanderen. Iedereen leeft er naartoe en het wordt een beetje een strijd voor de mooiste tractor. Onze zoon was er dagenlang mee bezig. De deelnemers hingen extra lichtjes en finetunen hun tractoren alsmaar verder. Er is ook een beetje voyeurisme: de een kijkt naar de ander om het jaar erop weer beter te doen.” (TP)