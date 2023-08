Tractoren staan centraal op Hoevefeesten in Heestert

Al meer dan 30 jaar zijn de Hoevefeesten in Heestert begin september een begrip. Ook nu hebben Ferm, Landelijke Gilde en KLJ een feestweekend op poten gezet. Milieuvriendelijke tractoren staan er centraal.

Het feestweekend wordt op zaterdag 2 september om 21 uur geopend door de KLJ met de derde editie van ‘Nacht van ‘t kalf’. DJ Bonny, DJ Jens en DJ Stefmeister zorgen er voor de muzikale fuifbeats.

Op zondag 3 september vangt men de dag aan om 10 uur met een rondrit voor oldtimertractoren. “Deze dienen alvast van een bouwjaar van voor 1980 te zijn. We verzamelen om 9.30 uur aan dorsonderneming Goemaere, Marquettestraat 2 in Sint-Denijs. Na een kop koffie vertrekken we voor een tocht van zo’n 17 km richting Heestert waar ons een aperitief wacht”, zegt organisator Bart Dewaele. Deelnemen is gratis.

Op de middag kan men aanschuiven voor heerlijke beenhesp met verse groenten en frietjes. Volwassenen betalen 20 euro in voorverkoop of 25 euro de dag zelf. Kinderen van 6 tot 12 jaar betalen in voorverkoop 10 euro of 15 euro de dag zelf. Inschrijven kan via 0478/35.18.03.

Kleine Smurf

Op zondagnamiddag staan de tractoren centraal tijdens de Trekker Trekwedstrijd. Men zal strenger kijken naar de andere deelnemende tractoren. “We laten enkel standaardtractoren toe. Daaronder verstaan we een landbouwtractor zonder extra ballastgewichten”, verduidelijkt Bart.

De reden waarom men enkel standaardtractoren toelaat, heeft ook te maken met het milieu. “Zo hopen we onze hobby nog enkele jaren te kunnen beoefenen. Tractoren met abnormale uitlaatgassen, ook wel eens ‘rokers’ genoemd, of die opgefokt zijn, kunnen niet deelnemen”, aldus Bart Dewaele.

Miniatuur

Naast al dit zwaar materiaal is er ook plaats voor miniatuurmodellen. “Dit jaar is de vereniging van Antwerpse Modelbouw Grondwerken opnieuw te gast. Zij laten groot en klein vol bewondering genieten van hun realisaties en hun kunnen.” (GJZ)