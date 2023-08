Tourist LeMC headliner op 10de editie Veurne La Fête

Met Tourist LeMC als headliner, Les Truttes, Pelican Dealer en Sabrina’s Feestje belooft de 10de editie van Veurne La Fête op 1 september een grandioos Veurns feest te worden.

Al tien jaar lang is Veurne La Fête (VLF) de traditionele afsluiter van het Veurnse zomerseizoen en tegelijk de opener van het nieuwe schooljaar. Op de affiche van deze jubileumeditie prijken ook deze keer weer vier namen die een muzikaal feest voorspellen op de Veurnse Grote Markt, in een historische setting met het landhuis en het stadhuis, en in de schaduw van de Sint-Niklaastoren en de Sint-Walburgakerk. Dit jaar treden Tourist LeMC, Les Truttes, Pelican Dealer en Sabrina’s Feestje in de voetsporen van Belgische topartiesten die hier al eerder op het podium stonden, zoals Milow, K’s Choice, Ozark Henry, Jasper Erkens, Hooverphonic, Regi…

Energie en passie

De avond wordt op gang getrapt door Pelican Dealer. Deze band is het liefdeskind van de Leuvense broers Mulier, maar heeft met Daan Pyfferoen en Melvin Slabbinck in de rangen ook een West-Vlaamse, zelfs Veurnse, tint. Ze proefden in maart al van het grote podium toen ze in de AB het voorprogramma van Xink! verzorgden. De band combineert beklijvende melodieën en verschroeiende gitaarriffs, met tot nadenken stemmende lyrics over de complexiteit van hedendaagse relaties. Met een onmiskenbare energie en passie brengt Pelican Dealer een frisse en scherpe kijk op het rockgenre.

Antwerps orakel

Het Antwerpse orakel Tourist LeMC wordt de headliner op de Grote Markt. Johannes Faes – alias Tourist LeMC debuteerde in 2010 met Antwerps Testament, maar brak in 2015 echt door met zijn album En Route. Dat leverde hem twee MIA’s op in de categorieën doorbraak en Nederlandstalig en zijn singles Koning liefde en Horizon wonnen goud. In 2019 stelde hij We begrijpen mekaar voor in de Lotto Arena. In november trad hij op in een uitverkocht Sportpaleis en datzelfde jaar sleepte hij zijn vierde MIA in de wacht. In 2021 werd Tourist een van de coaches van The Voice van Vlaanderen op VTM en nam hij deel aan Liefde voor muziek.

Terug in de tijd

Voor ambiance op VLF kan het publiek rekenen op Les Truttes. Deze coverband ontstond in 1996 als gelegenheidsformatie op de Dilbeekse rockrally Betonrock, onder initiatief van drummer en oprichter Gerrit De Cock. Omdat dit was bedoeld als een eenmalig optreden werd gekozen voor de humoristische naam Les Truttes. Maar daar begon het muzikale verhaal pas echt! In de eerste jaren lag de nadruk vooral op discocovers met bijhorende glitter- en glamourshows. Vanaf 2004 verbreedden ze hun muzikale horizon met steeds meer rock, dance en techno in hun livesets. Ze stonden op de podia van alle grote festivals zoals Marktrock, Suikerrock, Maanrock, de Gentse feesten… In 2021 vierden Les Truttes hun 25-jarig bestaan met de show Oh My God. Met hun nieuwe tour Goldeneye neemt de band het publiek mee terug in de tijd. Voor de feestelijke afsluiter van deze 10de VLF waarbij iedereen uit de bol kan gaan, zorgt Sabrina’s Feestje.

Veurne La Fête is gratis en vindt plaats op de Grote Markt op de avond van 1 september. Het exacte tijdsschema wordt binnenkort bekendgemaakt.