Totaalspektakel Lumineus schept unieke kerstsfeer

De majestueuze gevel van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk in Koksijde-Bad vormt tijdens de kerstvakantie de geknipte locatie voor het indrukwekkende totaalspektakel ‘Lumineus’ in een regie van Symfonie der Stenen, met zowel artiesten als met videomapping.

Van maandag 27 december tot en met zaterdag 8 januari is de kerk, telkens bij valavond, het unieke decor voor een fantastisch verhaal dat de legendes van kustgemeente Koksijde tot leven roept.

Sinds de oprichting van Symfonie der Stenen 28 jaar geleden heeft de organisatie zich een reputatie opgebouwd met klank- en lichtspektakels in openlucht, gebaseerd op de geschiedenis, bekende figuren of legendes uit het stedelijke patrimonium. Het totaalspektakel op het Kerkplein in Koksijde past helemaal in het kerstplaatje.

Magische kerstbal

Heel Koksijde is tijdens de eindejaarsperiode versierd met duizenden lichtjes, en ook de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk baadt in feeëriek licht. Daar begint het kerstverhaal… Niet ver van de kerk verblijft de kleine Sofie met het hele gezin in een vakantiehuis. Iedereen zit samen rond de kerstboom en alle kerstcadeautjes worden uitgepakt. Sofie is dit jaar verwend! Maar haar lievelingsgeschenk is een oude, versleten kerstbal die de tand des tijds heeft doorstaan, maar die over magische krachten beschikt. Als Sofie de nepsneeuw in de bal laat dwarrelen, wordt ze terug de in de tijd gekatapulteerd… Deze live 3D-voorstelling duurt telkens 30 minuten. Voorstellingen starten telkens om 18 uur, op 26 december om 20 uur.

Tickets voor de genummerde zitplaatsen kosten 5 euro in voorverkoop bij de dienst Toerisme Koksijde-Bad. Indien er de dag zelf nog plaatsen over zijn, kan je ze ter plekke kopen vanaf 17.15 uur (op 26 december vanaf 19.15 uur). Info: 058 51 29 10 -toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be.