Totaalspektakel Feniks over veerkracht, liefde en hoop op Grote Markt Diksmuide

De Grote Markt van Diksmuide is op woensdagavond 25 mei het decor voor het multimediaal spektakel ‘Feniks, uit de as herrezen’. Het is niet enkel een verhaal over de wederopbouw van de stad na WOI, maar vooral over veerkracht, liefde en hoop. West-Vlaamse topartiesten als Riet (vroeger bekend als Jackobond), Kobe Sercu, Bert Ostyn (Absynthe Minded), Stefanie Callebout (SX) en Flip Kowlier zorgen voor de muziek.

“Na twee uitgestelde edities door corona, kunnen we de cirkel nu rond maken. Na het totaalspektakel ‘Diksmuide 18-18’ vier jaar geleden, sluiten we de herdenkingsperiode af met het verhaal over de wederopbouw”, aldus burgemeester Lies Laridon.

‘Feniks, uit de as herrezen’ wordt op de vooravond van het verlengde Hemelvaartweekend een samenspel van zowel acteurs, figuranten en dansers als projectie en video mapping. Op het stadhuis, zelf een voorbeeld van de wederopbouw, zullen er op maat van het gebouw gemaakte animaties te zien zijn die het verhaal tot leven brengen. De vijf artiesten brengen tussendoor hedendaagse songs in het West-Vlaams, Nederlands en Engels. De Koninklijke Muziekkapel van de Marine onder leiding van Kapelmeester Bjorn Verschoore staat in voor de muzikale begeleiding.

Het verhaal

Een groot deel van de Westhoek was in de eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog onherkenbaar verwoest. Het idyllische Diksmuide herschapen in een desolaat maanlandschap…

“De voorstelling pikt in op het moment de eerste mensen vol ongeloof terugkeren naar het puin van hun vroeger huis. Niet de koningen, generaals en politici die de pionnen verplaatsen tijdens het wrede spel dus. Het gaat over die pionnen zelf. De figuranten die hun leven weer oppikken, de stenen kuisen en met al de kracht die ze in zich hebben de maatschappij stapje voor stapje weer vorm geven. De echte helden die hun eigen verdriet overstijgen en de hand reiken naar elkaar om van de plek waar alles werd vernield weer een thuis maken”, aldus scenarist en regisseur Bart Cafmeyer, die ook het totaalspektakel ‘Diksmuide 18-18’ voor zijn rekening nam.

Universele dimensie

“In de context van wat er nu in Oekraïne gebeurt, krijgt dit gebeuren een universele dimensie. Het is bijzonder schrijnend om te zien dat de geschiedenis van totale verwoesting zich blijft herhalen. De boodschap van veerkracht, liefde en hoop dragen we ook uit aan de mensen uit Oekraïne”, pikt schepen voor cultuur en erfgoed én evenementen Katleen Winne in.

Praktisch

Alle info over het evenement en de ticketverkoop, die op maandag 4 april om 10 uur van start gaat, vind je terug op www.bezoekdiksmuide.be/feniks2022. Je kan ook langslopen in het toerismekantoor op de Grote Markt om vanaf maandag tickets op de kop te tikken. Ticketprijzen variëren van 10 euro (gewone zitplaats) tot 20 euro (tribuneplaats). Zijn de tickets uitverkocht, dan ben je nog altijd welkom op de Grote Markt om het spektakel rechtopstaand te volgen.

De start van de voorstelling is om 21.15 uur, vanaf 20.45 uur zorgt de beiaardier voor wat welkomstmuziek. De deuren zijn open vanaf 20 uur.