Torhoutse Batjes worden dit jaar festival met optredens op twee podia

De Batjes op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 juni staan dit jaar in het teken van de 25ste verjaardag van de laatste editie van Rock Torhout. Het Batjesfestival biedt twee podia met optredens: de ‘mainstage’ aan de achterzijde van het oud-stadhuis en de ‘frontstage’ aan de voorzijde.

Het Batjesweekend wordt op vrijdag ingezet met de 42ste editie van de wandel- en loophappening Nacht van Vlaanderen. De voorinschrijvingen zijn een groot succes en bedragen nu al om en bij de 6.000. Er is keuze uit 5, 10, 21 en 42km lopen en uit 10, 21, 42 en 100km wandelen, plus de zaterdagse Batjestocht met afstanden die variëren tussen de 7 en de 25km. Info: www.nvv.be.

Veel muziek en dans

Op de mainstage treden op vrijdag tijdens de Nacht vier groepen of artiesten op: om 19 uur de Retro Fun Coverband, om 20.15 uur Dries De Vis & De Belgen, om 22 uur The Creative Commons en om 23 uur dj Pat Krimson.

Op zaterdag speelt op dat podium om 17 uur De KetnetBand, om 20 uur de U2-tributeband U2be en om 22 uur de coverband Fenix.

Op zondag om 19 uur ten slotte komt de zeskoppige groep Les Truttes voor ambiance zorgen.

Op de frontstage wordt er op zaterdag gedanst: om 14 uur door Effort (opvolger van Culture Dance) en om 15.30 uur door TDF.

Op zondag speelt de Torhoutse flexband Ambrosia om 10.30 uur een aperitiefconcert. Om 14 uur brengt TDF (The Dance Factory) opnieuw een dansshow en om 15.30 uur is het de beurt aan Effort om zijn beste beentje voor te zetten. Om 17.30 uur heeft op het podium de feestelijke prijsuitreiking van de spaaractie plaats.

Autoshow La Gasolina

In de Oostendestraat geniet je tijdens de Batjes van de autotentoonstellingen door de plaatselijke garages. Maar er is meer. Op zondag 18 juni komt de tuningcar- en oldtimershow La Gasolina langs. Dat gebeurt op de parkings aan de Industrielaan, aan Ten Walle, in de Bruggestraat en in de Karel de Goedelaan.

Op zaterdag en zondag wordt er in de stadskern ook voor heel wat straatanimatie gezorgd door onder meer de steltlopers Funky Fluo, de muziekgroep De Caddy’s, de Ganzenfanfare, de indrukwekkende T-Rex-dinosaurussen en een suikerpoppenfee.

In het oud-stadhuis staat er een mooie tentoonstelling over de 22 edities van Rock Torhout.

Torhout Rockt-petjes

Van nu tot en met zondag 18 juni loopt er een spaaractie bij een hele resem lokale handelaars. De bedoeling? Verzamel vijf stempels van drie verschillende deelnemende winkeliers en breng je spaarkaart naar het oud-stadhuis op de Markt op zaterdag 17 juni tussen 14 en 17 uur of op zondag 18 juni tussen 13 en 15 uur. Dan krijg je in ruil een uniek Torhout Rockt-petje.

Bovendien worden uit alle ingediende spaarkaarten op zondag 18 juni om 17.30 uur op de frontstage (aan de voorzijde van het oud-stadhuis) welgeteld 101 winnaars geloot, die allen een leuk cadeau in ontvangst mogen nemen. De hoofdprijs is een elektrische fiets ter waarde van 2.200 euro, geschonken door Raida.

Opgepast: om die prijs te kunnen winnen, moet je op de prijsuitreiking aanwezig zijn. (JS)

Op zaterdag 17 en zondag 18 juni van 10 tot 18 uur heeft in de Zuidstraat de ambachtenmarkt Curiosa plaats met 30 standhouders.