Torhoutse 65-jarigen komen voor gezellige reünie in stadskantoor en Salons De Vrede bijeen

De Torhoutse 65-jarigen zijn voor een gezellige reünie bijeengekomen. De initiatiefnemers Katrien Cuylle, Martine Carrette, Brigitte De Schutter en Cisca Van Eygen richtten zich tot iedereen die in 1958 geboren werd en uit Torhout afkomstig is en/of er momenteel woont. Een honderdtal mensen (partners inbegrepen) ging op de uitnodiging in. Er werd in de voormiddag in het atrium van het stadskantoor gestart met een ontvangst door het stadsbestuur.

Schepen Lieselotte Denolf en Martine Carrette voerden het woord, waarna er een receptie plaatshad, aangeboden door de stad. Vervolgens werd er naar Ichtegem vertrokken om daar in Salons De Vrede van een verzorgd en uitgebreid feestmaal te genieten. Dat er verhalen uit vervlogen tijden werden opgediept, hoeft geen betoog. (foto JS)