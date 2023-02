Torhouts Sportgala en kampioenenhulde in de Brouckere

Op zondag 5 februari om 17.30 uur (onthaal vanaf 17 uur) heeft in het cultuurcentrum de Brouckere het Torhoutse Sportgala plaats met de kampioenenhulde. Het evenement wordt gepresenteerd door Sporza-journaliste Hermien Vanbeveren en omkaderd met een optreden door Tomorrow’s Dance Factory, de dansschool uit de Oostendestraat.

“We maken er een sfeer- en stijvolle avond van”, zegt Patrick Bostoen, voorzitter van de Raad van Sportambassadeurs. “Na de uitreiking van de prijzen krijgen de aanwezigen een receptie aangeboden door de sportraad en het stadsbestuur.

Tijdens de happening worden de plaatselijke sportkampioenen in de bloemetjes gezet. Het gaat om teams en leden van Torhoutse clubs, plus stadsgenoten die in 2022 provinciaal of Vlaams kampioen werden. En ook de ploegen die bevorderden en/of kampioen werden in hun reeks.

Daarnaast reiken we de trofee De Koarle uit aan iemand die zich al jarenlang verdienstelijk maakt voor de lokale sport. Ook de overhandiging van de trofeeën voor de sportprestatie van het jaar bij de jeugd en de volwassenen staat op het programma.”