Torhout klaar voor carnaval zondag: stoet met 34 groepen, goed voor 1.742 deelnemers

Haal de serpentines en de confetti maar boven. Op zondag 9 maart om 14.30 uur stapt de carnavalsstoet door de straten van Torhout. Met 34 groepen, goed voor in totaal liefst 1.742 deelnemers. De start heeft in de Oostendestraat plaats, ongeveer ter hoogte van de Werkenstraat.

Dit zijn de groepen die straks zullen aantreden: 1. Torhoutse Reuzen, 2. Kunst Na Arbeid Veldegem, 3. College van Burgemeester en Schepenen, 4. Torhoutse prinsenwagen, 5. Orde van de Torhoutnaere, 6. Orde van de Sparrestee, 7. Orde van de Wanhoop, 8. Orde van de Pret, 9. KLJ Ruddervoorde, 10. Orde van de Stropers, 11. CV De Muggezifters, 12. De Wakkojakko’s, 13. Orde van de Biertunnetjes, 14. KPJ Eede, 15. Orde van Belgiekske, 16. Club bizarre, 17. CV De Knoeiers, 18. KLJ Torhout, 19. ‘t Go Mo Morgen Zien vzw, 20. Harmonie Kunst en Vermaak Zedelgem, 21. Club 69, 22. De Sierbuikjes, 23. De Zwalpeiers, 24. De Uilenspiegels, 25. Club 8210 Veldegem, 26. CV De Baco’s, 27. De Tjoeptjes, 28. Orde Van de Rico’s, 29. De Lekkerbekken, 30. Orde der Soepkiekens, 31. FC Peperbusse, 32. De Vroeteloars Heist, 33. Orkakeet en tot slot 34. De Beunboertjes.

Bescherm kinderen

Een professionele jury kiest de mooiste groepen uit. Die ontvangen een geldprijs. “We roepen de toeschouwers op om zich aan de richtlijnen te houden”, zegt verantwoordelijke Evenementen Koen Pirlet. “De deelnemende groepen mogen snoep en gadgets uitdelen, maar er wordt gevraagd goed op te letten dat de kinderen die niet zomaar van de grond oprapen. Anders lopen ze gevaar om onder de wielen van de karren terecht te komen. Voorts is op openbare plaatsen het gebruik van spuitbussen verboden.”

“Bescherm ook de oren van de kinderen”, vult schepen van Feestelijkheden Annick Vanderspurt aan. “Iedereen kan gratis oordopjes afhalen in het oud-stadhuis op de Markt. Of er vragen aan de leden van de stedelijke feestcommissie die in groene jas in de stoet te zien zijn.”