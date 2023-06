Topdansers uit de hele wereld openen Wereldfestival op site van Cultuurhuis De Leest in Izegem

Donderdagavond vond de openingsvoorstelling van het Wereldfestival va de vzw Booserik plaats in de goed gevulde Mahal-tent op de site van Cultuurhuis De Leest in Izegem. Dansers en muzikanten van over de hele wereld gaven het beste van zichzelf. De toeschouwers genoten van een kleurrijk en opwindend schouwspel.

Festivaldirecteur Bart Dewitte liep er vóór de voorstelling ietwat nerveus bij. Begrijpelijk: na vier jaar onderbreking door corona moest hij met zijn bijna volledig nieuw team, met de steun van toch nog enkele ‘ervaren rotten’, dit festival weer op de kaart zetten. En dat is de eerste festivalavond alvast gelukt.

Spektakel

De openingsshow werd verzorgd door de Izegemse Muziekacademie en vertegenwoordigers van alle groepen. Daarna was het tijd voor ‘Nrutyeshwar’ uit wereldstad Mumbai in Indië, échte folklore. Daarna volgde een wervelend spektakel met ‘Ballet Folclorico Tierra Colombiana’ uit Colombia en ‘Naukanchik Ecuador Fundacion Culturam’ uit Ecuador, die voor de eerste keer in Europa optraden. Hartstochtelijke ritmes, tropische dansen en heel veel passie. ‘Kud Sevojino’ uit Servië bracht ook een mooie act. Het was ook genieten van wat de Argentijnen brachten, vaak de lievelingen van het publiek in Izegem. ‘Gran Ballet Argentino’ sloot de avond af met sensuele dansen en een kleurrijke show. Uiteraard mocht de tango niet ontbreken: eerst door een adembenemend danskoppel, daarna met een groep.

Slotshow op dinsdag

Tot en met dinsdag zijn er nog een zestal voorstellingen in de Mahal-tent, telkens met alle dansgroepen. De slotshow vindt dinsdag om 19.30 uur plaats. Er is er vrijdag, zaterdag en zondag ook ‘Moulin Bouge’, live wereldmuziek op de site De Leest én zaterdag en zondag ‘Amuzone’ voor de kids.