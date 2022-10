Toneelkring Tervaete uit Keiem brengt ‘De Kat in de Kelder’

Toneelkring Tervaete presenteert ‘De Kat in de Kelder’ van Paul Anrys, een klucht in twee bedrijven over een kansarm gezin dat gaat inwonen, in de kelder, bij een oude majoor en zijn chagrijnige zus.

De hoofdpersonages zijn: beroepsdopper en gezinshoofd Felix De Cat, zijn trouwe echtgenote Sylvia D’Hondt, de knappe dochter Kimberly, uitdagend gekleed, maar lief en die voor het eerst verliefd wordt op Sven, Madeleine De Cat, de dementerende moeder van Felix, de onbeholpen, wat saaie jongen Sven Peeters, bankbediende die smoorverliefd is op Kimberly. Verder nog majoor Evarist Tanghe, een ouderwetse, wat gefrustreerde ex-militair die onder de sloef ligt bij zijn ongehuwde zuster Serafine Tanghe, een bazige en zure vrouw. Dan is er ook nog mevrouw Smets, de sociaal assistente, streng, saai en zonder gevoel voor humor, en Roger Smets, de goedlachse, gezellige loodgieter.

Verhaal

Het gezin De Cat trekt dus in bij de majoor en zijn zus. Ze krijgen daar de kelder ter beschikking in afwachting van een sociale woning. Dat blijkt niet eens zo’n slecht idee te zijn: het huis ligt vlak naast de bank en Felix ziet zijn kans schoon. Hij besluit een tunnel te graven van in de kelder bij de majoor tot in de kelder van de bank waar de kluizen zich bevinden. Maar wat zal hij doen met het uitgegraven zand? En hoe kan hij het lawaai van de drilboor maskeren?

De zoektocht naar een verdwaalde kat, een drumstel, een verliefdheid en tenslotte ook nog een lijk zorgen voor de meest verwarrende, doch komische taferelen.

De voorverkoop van de kaarten (aan 9 euro) vindt plaats op zaterdag 15 oktober van 8 tot 13 uur en op zondag 16 oktober van 9 tot 12 uur in OC De Kring. Je kan ook mailen naar peter.devisscher@hotmail.com.

Voorstellingen

De voorstellingen vinden plaats op 12, 18, 19, 25 en 26 november, en 3 december telkens om 20 uur, op 4 december om 14 uur in OC De Kring.