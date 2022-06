Tom Vandecasteele (49) leidt de Batjes mee in goede banen: “Goesting na twee jaar is groot”

Nadat corona een gat van twee jaar in de evenementenkalender sloeg, en bij uitbreiding het sociale leven, is de goesting groot om er in 2022 extra hard in te vliegen. Dat gevoel hebben ze bij de Izegemse Batjes ook, waar nieuwigheden die in 2020 zijn aangekondigd eindelijk kunnen uitgevoerd worden. Van een openingsfeest op de Grote Markt tot een vernieuwd parcours. Coördinator Tom Vandecasteele leidt alles mee in goede banen en kijkt reikhalzend uit naar vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 juni.

In 2018 kon Izegem nog met de nodige luister het 50-jarig bestaan van zijn Batjes vieren. Een vernieuwd comité had toen onder andere het Latijns-Amerikaanse openingsfeest Buenas Batjes in elkaar gebokst. Ook in 2019 bleek dat een smaakmaker, maar de organisatie teerde op meer. Brainstormsessies leidden tot boeiende nieuwigheden, maar corona zette twee jaar noodgedwongen alles op pauze. Ook aan het hoofd van Unizo Izegem vonden in tussentijd enkele wijzigingen plaats. Jef Maeseele is ondertussen provinciaal voorzitter, terwijl het duo Karolien Delmotte en Pieter Haesbrouck in Izegem zijn taken overnam. Er ontstonden ook verschillende werkgroepen, met Tom Vandecasteele als trekker van de Batjes.

Hoe bevalt de functie, Tom?

“Goed, maar noem me vooral geen voorzitter. Ik hou niet zo van dat woord en maak deel uit van een grotere werkgroep. Ik leid mee alles in goede banen en coördineer waar nodig, maar verder kan ik op een trouw team van vrijwilligers rekenen. Tijdens de voorbereiding met dank aan heel wat medewerkers, maar het Batjesweekend zelf ook met hulp van verschillende straatverantwoordelijken. Zijn er euvels of vragen in hun straat, dan zijn zij het eerste aanspreekpunt. Dat systeem werpt nu al een aantal jaar zijn vruchten af. De Batjes zijn dus telkens een werk van velen en ik maak daar toevallig ook deel van uit.”

Het compact parcours zal meerwaarde blijken

Je werkt al enkele jaren mee achter de schermen bij Unizo Izegem. Hoe ben je er verzeild geraakt?

“Mijn partner Saartje Allosserie baat, in de Marktstraat, met Allossa een conceptstore en ontwerpbureau voor productontwikkeling en branding uit. Zij is al enige tijd vrijwilliger en zo ben ik er ook in gerold. Toen we in het centrum kwamen wonen, is haar engagement binnen het bestuur nog groter geworden en ik ben gevolgd. Zelf ben ik product manager bij het Noorse Hydro, een aluminiumverwerkend bedrijf. Tot voor corona vloog ik voor mijn werk vaak de wereld rond, maar tijdens de pandemie ontdekte iedereen de troeven van telewerk en nu kan ik meer van thuis uit werken. Vanuit mijn job sta ik Saartje uiteraard ook bij waar ik kan.”

Een grote nieuwigheid is dat de Grote Markt niet langer ingepalmd wordt door autohandelaars, maar het hele weekend een soort belevingsplein met animatie is.

“Openingsfeest Buenas Batjes in de Ketelstraat werd twee jaar lang gesmaakt, maar in overleg met de horeca hebben we beslist om alles open te trekken naar de Grote Markt. De autohandelaars worden verspreid over het parcours. Wat vernieuwing doet goed. Ook voor mij is het even wennen. Ik ben een autofreak en toonde vroeger als Batjesbezoeker vooral interesse in de automarkt, maar ik ben er zeker van dat meer beleving de Batjes alleen maar sterker kan maken. We willen er een echt familiegebeuren van maken. Er is bij sommigen nog wat scepsis, maar als deze editie goed verloopt dan zal die vlug verdwenen zijn.”

Wat nog opvalt: het parcours van de Batjes is hertekend.

“We hebben de uitlopers er uit gehaald om zo tot een compacter parcours te komen. Op veel plaatsen waren er vroeger hier en daar lege plaatsen. Niet bevorderlijk voor de sfeer en de beleving, dus hebben we beslist alles te concentreren.

Zo verdwijnt er een groot stuk van de Roeselaarsestraat uit het traject, net als de Baron de Pélichystraat en Stationsstraat. Wat overblijft is een grote lus en dat moet voor zowel bezoekers als onze animatiegroepen interessanter zijn. Op die manier heb je niet het gevoel dat je iets van de Batjes mist. We hopen zo ook dat we de Nieuw- en Wijngaardstraat kunnen opwaarderen en er meer te zien zal zijn.

Ook bij Allossa zijn we benieuwd naar de reacties van de mensen

Ook andere plekjes worden voortaan ingepalmd. De Wijngaardparking zal de nieuwe thuis zijn voor de Vedettenparade van Autoparts Stekelorum. De parkeerhaven in de Marktstraat wordt dan weer ingepalmd door Campirama.”

Is het enthousiasme bij de lokale handelaars na twee jaar extra groot?

“Ja, je merkt dat iedereen met enthousiasme naar de Batjes toeleeft. De standhouders hapten al vroeg toe. Met ruim honderd standhouders en deelnemende winkels willen we uitpakken met heel wat uitzonderlijke koopjes. Ook de verenigingen zijn enthousiast. Het geloof dat het compacter parcours een meerwaarde zal zijn is groot.”

Niet alle vernieuwing is even zichtbaar. Ook achter de schermen is er hard gewerkt aan verbetering.

“Er zijn flinke stappen gezet om de Batjes digitaal beter zichtbaar te maken. Een goede website zorgde er voor dat er een handig online reservatiesysteem voor handelaars was, zodat ze een goed plekje konden uitkiezen. Vroeger gebeurde dat al eens via mondelinge afspraken. Nu is alles veel duidelijker en dat werpt zijn vruchten af. Er is ook werk gemaakt van een gloednieuw nood- en interventieplan. Hiermee beschikken we over de nodige procedures, voor onder andere de veiligheidsdiensten, moest er iets verkeerd lopen. Het zijn allemaal kleine zaken die het groter geheel soepeler doen lopen.”

Ook voor Allossa wordt het een spannend weekend, want Allossa zal voor het eerst zelf op de Batjes staan.

“Klopt. In 2019 zaten we nog volop in de verbouwingen, maar konden mensen vanuit de Marktstraat al eens binnen gluren naar wat het hier zou worden. Nu zitten we hier al meer dan twee jaar, maar echt aan de Batjes deelnemen kon nog nooit. Tot nu.

Er zullen hier uiteraard ook koopjes te doen zijn. Dat weekend zal je me dus vooral in Allossa kunnen vinden, waar ik mee alles in goede banen leid. We zijn trouwens benieuwd naar de reacties van de bezoekers, want er zijn nog altijd mensen die niet weten dat we hier gevestigd zijn. Voor hen wordt het hopelijk een aangename kennismaking.”

Wanneer zullen de Batjes voor jou geslaagd zijn?

“We hopen uiteraard op goed weer. Alles staat of valt er mee. Komt dat in orde, dan ben ik zeker dat de mensen volgen. Als ze de nieuwigheden kunnen smaken, een leuke tijd beleefd hebben, terug naar huis gaan met verschillende koopjes én een glimlach ben ik een tevreden man.”