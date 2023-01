Tom Hillewaere trekt kandidatuur van Kortrijk als Culturele hoofdstad van Europa 2030

Op de bovenste verdieping van de Budatoren werd Tom Hillewaere voorgesteld als de nieuwe projectleider voor Culturele Hoofdstad van Europa 2030. “Het is een grote uitdaging, maar ik geloof in Kortrijk.”

“De voorbije jaren is de stad steeds aantrekkelijker geworden. Desondanks is de kandidatuur geen schoonheidswedstrijd met de meeste musea of indrukwekkendste tentoonstellingsruimte, maar een participatief verhaal waarbij we zoveel mogelijk Kortrijkzanen, Kortrijkse verenigingen en de bredere regio willen betrekken.”

“Het is mijn wens om heel de stad te mobiliseren zodat we met zijn allen kunnen juichen als we verkozen worden. Kortrijk is klein genoeg om iedereen te betrekken, maar groot genoeg om ambitieus te zijn”, is Tom overtuigd.

Ondernemende creatieveling

Tom Hillewaere is in zijn vrije tijd vanuit zijn passie voor muziek en theater actief bij diverse verenigingen waaronder musicalverenigingen Bohemian Productions (Sint-Niklaas) en Arte del Sueno (Harelbeke). Voorts is hij een van de vaste zangers bij Mainstream Music Band (Kortrijk) en zingt hij bij verschillende gelegenheidsbands in de regio.

In de zomer van 2022 organiseerde Tom aan de Leieboorden de musical 1302, de Slag der Gulden Sporen met in de cast lokaal talent en ontzettend veel figuranten en vrijwilligers en waarin hij zelf ook een van de hoofdpersonages speelde.

“Tom is een ondernemende creatieveling die van vele markten thuis is en perfect binnen het profiel past”, weet Axel Ronse, schepen van Cultuur. “Bovendien is Tom ook iemand die altijd op een breed publiek mikt. Dat is belangrijk want onze kandidatuur moet iets zijn waar alle Kortrijkzanen trots op zijn.”

“Het moet ook zoveel mogelijk kunstenaars van hier een podium geven en ook daar is Tom heel sterk in. Hij laat mensen boven zichzelf uitstijgen, ik kan me geen betere trekker inbeelden. Met Tom hebben we meteen onze eerste keus beet.”

Artistiek event rond mentaal welzijn

Tom Hillewaere krijgt de opdracht om de kandidatuur voor Culturele Hoofdstad heel zichtbaar te maken. De eerste stap is een groots artistiek event rond mentaal welzijn in 2024 waarbij Kortrijk zal doen alsof het culturele hoofdstad is. Dat zal in nauwe samenwerking worden georganiseerd met kunstenaars, ondernemers, welzijnswerkers en mensen uit het onderwijs.

“De doelstelling zelf is om uiteraard Culturele Hoofdstad te worden, maar het is ook een middel om andere zaken in beweging te zetten waaronder het evenement rond mentaal welzijn. Dat is al een doel op zich. Er liggen al heel wat ideeën op tafel, maar het is voor mij vooral belangrijk om zoveel mogelijk partijen en hun input te horen. Daarbij denk ik aan AZ Groeninge, onderwijsinstellingen, kunstencentrum BUDA, enzovoort.”

Daarnaast zet Tom ook een zelfstandige organisatie op die instaat voor het indienen en verdedigen van de Kortrijkse kandidatuur en heeft hij de eindverantwoordelijkheid voor het opmaken van het bidbook.

“Kortrijk is klein genoeg om iedereen te betrekken, maar groot genoeg om ambitieus te zijn” – Tom Hillewaere

De exacte timing is nog niet bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid zal in 2025 bekendgemaakt worden welke Belgische stad naast een stad uit Cyprus en een uit een kandidaat-lidstaat in 2030 de Culturele Hoofdstad van Europa mag leveren. In België dingen ook Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Luik mee naar de titel van Culturele Hoofdstad.

Naast de titel ontvangt Kortrijk 1,5 miljoen euro prijzengeld. Een bedrag dat verbleekt naast het voorziene investeringsbudget van 23,6 miljoen euro in cultuurinfrastructuur, een budget dat twee jaar geleden vanuit het Vlaamse Veerkracht fonds nog eens werd opgetrokken met 15 miljoen euro wat het totaal brengt op 38,6 miljoen euro. Of met andere woorden 500 euro per Kortrijkzaan, dat is 3,6 keer zoveel als het Vlaamse gemiddelde. Het voorziene budget voor het traject naar Culturele Hoofdstad komt neer op 700.000 euro.

Op de radar

“Wat we niet mogen onderschatten is dat zo’n titel ons op de radar plaatst van mensen die bijvoorbeeld in Brussel, Antwerpen, Leuven en Gent blijven hangen en die niet meteen denken aan wonen of investeren in Kortrijk. Door onze kandidatuur zetten we ook ons cultureel weefsel in de kijker. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat kunstencentrum BUDA een internationale speler is.

Op dat vlak is strijden voor de titel ‘Culturele Hoofdstad’ een immense return on investment en is ons traject een maatschappelijk doel op zich als we bijvoorbeeld kijken naar het thema ‘mentaal welzijn’ waar verschillende sectoren aan zullen meehelpen. Daarin is Kortrijk de voorloper op andere steden”, besluit Axel Ronse.