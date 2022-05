Toerismekantoor Knokke pakt uit met een mode-expo

Naar aanleiding van de derde editie van de Shoppingweek is de baliezaal van het toerismekantoor in Knokke omgetoverd tot een Fashion Expo.

Men duikt er in het glamoureuze universum van het high-end magazine ELLE met een tentoonstelling van hun meest iconische coverfoto’s. Je word er ook verrast door outfits en accessoires van de merken Morobé, Essentiel Antwerp, Wouters & Hendrix, Scapa, AVDW & Saint Of Love.

De creatieve geest achter deze expo is etalagist Gillian Vanhoenacker.Benieuwd naar het resultaat? De Fashion expo is te bezoeken tot en met 12 juni 2022 in Toerismekantoor Knokke, Zeedijk 660, tijdens de openingsuren van de dienst Toerisme.

(DM)