Toepasselijk: Sint-Margrietfeesten in Nieuwenhove strikken… Margriet Hermans

Het dorpscentrum van Nieuwenhove wordt komend weekend opnieuw omgetoverd tot de meest feestelijke site van de streek: het zijn weer Sint-Margrietfeesten!

Sinds 2008 luiden de Sint-Margrietfeesten in Nieuwenhove traditioneel de zomervakantie in. Vanaf vrijdag 14 juli opent de kermis in het dorpscentrum en kan je het ganse weekend terecht in de feesttent op de speelplaats van de basisschool op de hoek van de Remi Vanmeerhaeghestraat en de Platanendreef. Naast livemuziek kan je die dag ook genieten van de Margrietjesworp, motor-avondrit en dj-contest.

Zaterdag staan de gezinswandeling en Sint-Bernarduskaarting op het programma, ’s avonds schitteren Partyband XPD, Dean, Wim Soutaer en Margriet Hermans op het podium. Op zondag is het de beurt aan de traditionele rommelmarkt, barbecue en entertainend straattheater.

Cagevoetbal

De jongens van Chiro Vita slaan hun tent op aan het grasplein tegenover de school. Op zaterdag organiseren ze hun befaamd cagevoetbaltornooi. Op zondagnamiddag vindt het petanquetornooi plaats en sluit het feestweekend af met verschillende rockoptredens. (LVW)