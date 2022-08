Tinekesfeesten mikken op 35.000 feestvierders tijdens 58ste editie: “Vlotte ticketverkoop maakt ons trots”

309 vaten bier, 400 vrijwilligers, 22 werkgroepleden en liefst 35.000 bezoekers, dat waren de Tinekesfeesten 2021 in cijfers. Duizelingwekkende aantallen die de werkgroep van Heules grootste volksfeest dit jaar maar wat graag evenaart. “We zijn klaar om Heule gedurende vier dagen onder te dompelen in een ongeziene festivalsfeer”, aldus co-Tinekesvoorzitters Jill D’Hulster en Simon Demaître.

Vanaf donderdag 8 september tot en met zondag 11 september gaat heel Heule en omstreken uit zijn dak op de 58ste editie van de Tinekesfeesten. Een editie die dit jaar volledig in het teken staat van de festivalsfeer die al een hele zomer door ons land raast. Zo krijgt de buitenkant van de tent op het Lagaeplein Pukkelpop-allures, wordt het park voor één keer FIHP (Feest in Heule Park) en herdoopt de werkgroep het Tinekesvat tot ‘Camping Tinekesvat’. Nieuw tijdens deze editie is ook de lancering van de allereerste ‘Tinekes-merchandise’.

Het epicentrum van de Tinekesfeesten, ligt zoals steeds bij de Tinekesverkiezing. De zoektocht naar kandidates verliep de afgelopen jaren vaak wat stroef. Dit jaar liep de zoektocht naar tien kandidates echter van een leien dakje. “Tegen januari waren de tien plekjes ingevuld. Het toont dat de Tinekesverkiezing nog steeds enorm leeft bij de Heulse jongeren”, zegt co-voorzitter Jill D’Hulster. Wie zich tot het 58ste Tineke van Heule kroont, weten we op zondag 11 september.

Geen Timmeke dit jaar

Een opvallende afwezige tijdens deze 58ste Tinekesfeesten: Timmeke van Heule. De verkiezing, die vorig jaar gewonnen werd door Hula-chef Thijs Clinckemaillie, verdwijnt na het succes van vorig jaar weer in de koelkast. “Om de simpele reden dat de focus nog steeds moet liggen op de Tinekesverkiezing. Maar ‘Timmeke van Heule’ prijkt de komende jaren zeker nog meer dan eens op het programma” zegt Simon Demaître.

Op donderdag is er de plechtige opening in de tent en vrijdag staat ‘Friday Beats’ op de planning. Zaterdag vindt het allereerste ‘Flunkyball-tornooi’ plaats, gevolgd door een dj-contest op ‘Camping Tinekesvat’. De Heulse jeugd kan zich uitleven in het kinderdorp bij het ‘Tinekesbos’. Op zaterdagavond zijn er optredens in de tent. Op zondagavond, voor de bekendmaking van Tineke van Heule 2022, wordt het volk eerst stevig opgewarmd met Heule Kweelt in de tent.

Het doet deugd dat ook steeds meer Kortrijkzanen de weg vinden naar Heule

De fuif ‘Friday Beats’ is elk jaar een van de vele hoogtepunten op de Tinekesfeesten. Meer dan 1.000 feestvierders laten Heule vrijdagavond daveren op zijn grondvesten. Tien minuten, meer tijd was er dan ook niet nodig om de eerste lading tickets uit te verkopen. Tekenend voor hoe ‘de fjisten’ leven binnen en ver buiten Heule. “Dat de ticketverkoop zo vlot gaat, maakt ons als werkgroep enorm trots. Het bewijst dat Heule klaar is voor een nieuwe, spetterende editie van de Tinekesfeesten”, lacht Simon Demaître.

De Tinekesfeesten groeien jaar na jaar, ook ver buiten de Heulse dorpsgrenzen. “De Tinekesfeesten blijven natuurlijk een dorpsfeest van en voor de Heulenaars. Maar het doet deugd te zien dat ook steeds meer Kortrijkzanen hun weg vinden naar onze feestgemeente.” Al doet het wel de vraag rijzen of de Tinekesfeesten niet stilaan uit hun voegen barsten. “We stellen ons die vraag zelf ook, en hebben een werkgroep ingericht waarin we nadenken hoe we met de Tinekesfeesten kunnen blijven groeien, zonder in eigen voet te schieten”, zegt Simon.

Om te beantwoorden aan die stevige groei, wordt de tent dit jaar met tien meter uitgebreid en is er ook voor het eerst een buitenbar. Ook de bekende en tevens beruchte houten vloer in de tent verdwijnt en ruimt plaats voor een steviger alternatief. “Een noodzakelijke investering in het ‘feestcomfort’ van de duizenden feestvierders die ieder jaar langskomen”. volgens Jill D’Hulster.

Recordeditie

De vorige editie van de Tinekesfeesten was een absolute recordeditie met liefst 35.000 bezoekers. Een aantal dat doet duizelen maar waar beide voorzitters zeker opnieuw voor tekenen. “De Tinekesfeesten waren voor veel mensen de grote heropening na corona, vandaar het ongekende enthousiasme. Als we opnieuw 35.000 bezoekers over de vloer krijgen en er geen ernstige incidenten plaatsvinden, kunnen we zeker spreken van een geslaagde editie”, klinkt het bij de voorzitters. (JF)

Info: www.tinekesfeesten.be