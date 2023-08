Tijdens Plein op Stelten ook het Capellehof ontdekken

Plein op Stelten, het jaarlijks evenement op het Sint-Jansplein, is dit jaar nog feestelijker dan andere jaren. Tijdens de festiviteiten op dinsdag 15 augustus wordt ook het Capellehof, de gerenoveerde hoeve in het hart van de gemeente, officieel geopend.

Tijdens de zomerdrink op Plein op Stelten kunnen bewoners ook het vernieuwde Capellehof ontdekken.

Na de coronacrisis besliste de gemeente om met een zomerse editie van de nieuwjaarsreceptie uit te pakken. De zomerdrink tijdens Plein op Stelten op 15 augustus was geboren. “De voorbije twee jaren werd de zomerdrink een groot succes. We gaan verder op de ingeslagen weg en trakteren de bewoners op 15 augustus van 11 tot 12 uur tijdens de zomerse nieuwjaarsreceptie. De gemeenteraadsleden staan ook dit jaar in voor de bediening”, aldus schepen van Cultuur Greta Vandeputte (CD&V/VD).

Voor de bewoners is de zomerdrink het ideale moment om ook het Capellehof te ontdekken. De hoeve in het centrum van Rollegem-Kapelle werd de voorbije jaren gerenoveerd. Onder andere ‘t Ferm en Mariënstede, twee voorzieningen voor mensen met een beperking, zullen gebruik maken van de locatie. Zo opent Mariënstede er die dag ook haar winkeltje Superette Capellehof.

Laura Lynn

Plein op Stelten brengt ieder jaar ook verschillende artiesten naar de gemeente. SoulShine trapt om 13 uur de feestelijke namiddag af met covers van onder andere Stevie Wonder en The Pointer Sisters. Voor de kinderen is er om 15 uur de Party Kidz Show.

“Na het kinderoptreden is het tijd voor de hoofdact. Dat is dit jaar schlagerkoningin Laura Lynn”, aldus schepen Greta. Wie tijdens de festiviteiten een hongertje heeft kan terecht bij een van de verschillende foodtrucks die op het plein opgesteld zullen staan. (BF)