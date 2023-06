Tijdens Paardenmarkt wordt 30ste verjaardag van terugkeer Vlaams Paard gevierd

Precies 30 jaar geleden werd het Vlaams Paard vanuit Canada weer naar België ingevoerd, nadat het hier halverwege de vorige eeuw was uitgestorven. Die bijzondere verjaardag wordt tijdens de Torhoutse Paardenmarkt van zaterdag 24 juni gevierd.

Dankzij Roger Talpe

Torhoutenaar Patrick Trio (63) is al lang in de vzw Vlaams Paard actief. “Sinds 2000, dus al 23 jaar, ben ik jurylid voor de keuringen van het ras”, zegt hij. “En sinds 2015 ben ik voorzitter van de jury. Ook stadsgenote Veerle Neyrynck is trouwens jurylid. Voorts organiseer ik met onze vereniging de deelname van Vlaamse Paarden aan historische processies en optochten zoals de Heilig Bloedprocessie in Brugge en de Sint-Godelieveprocessie in Gistel.”

“Ik schrijf tevens al jarenlang artikels voor het tijdschrift van de vereniging, onder meer over de geschiedenis van het Vlaams Paard. Ik ben heel blij dat dit prachtige paard sinds 30 jaar weer in ons eigen land gefokt wordt. Dat hebben we te danken aan hengstenhouder Roger Talpe uit Komen, die in maart 1993 het ras opnieuw naar België bracht. Toen kocht hij in Canada een Belgian, de hengst Northfork Duke, en liet hem overvliegen naar Schiphol in Nederland. Vandaar werd hij met de vrachtwagen naar Komen gevoerd.”

Keuring in Zuidstraat

Tijdens de Paardenmarkt wordt de 30ste verjaardag van de terugkeer van het Vlaams Paard op twee wijzen gevierd.

“Vooreerst verhuist de keuringsring van het ras van de Stationsstraat naar de Zuidstraat, dus midden in de stadskern, net naast de Markt”, aldus Patrick. “Ten tweede zal er op de piste achter het oud-stadhuis tussen 16 en 16.30 uur hulde gebracht worden aan het Vlaams Paard. Enkele dieren worden op dat moment aan het publiek voorgesteld.”

De vzw Vlaams Paard, waarin Patrick sterk actief is, houdt zich bezig met het promoten van het authentieke ras. De vereniging zorgt ervoor dat ze geregeld met de mooie paarden op evenementen aanwezig is. Ze organiseert ook hengst-, merrie -en veulenkeuringen. Bovendien houdt ze nauwgezet het stamboek bij van de hoofd- en nevenafdelingen.

“Het is voor de liefhebbers en fokkers van het Vlaams Paard een hart onder de riem dat ons ras tijdens de Paardenmarkt in de schijnwerpers wordt geplaatst”, zegt Patrick. “De hulde voor dit paard is meer dan verdiend.”