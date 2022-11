Tijdens eindejaar komt er een rolschaatspiste op de Grote Markt van Roeselare: “Dikke fun sowieso verzekerd”

Geen ijspiste in Roeselare dit jaar, maar met een rolschaatspiste zorgt de Stad voor een waardig alternatief. Is er veel verschil tussen rolschaatsen en ijsschaatsen? Zijn er tips voor mensen die nog nooit op vier wielen stonden? Steven Leeman van inline sportclub iSkate helpt ons op weg.

Dit jaar vervangt Roeselare de koude ijspiste door een heuse rolschaatsbaan. “Sowieso wordt dat dikke fun”, weet Steven Leeman van iSkate. “Met goede discomuziek en wat leuke lichteffecten zullen er meerdere feestjes gebouwd worden op de Grote Markt. En geen koude ijspiste, dus bye bye mutsen en wanten!” Rolschaatsen is anders dan ijsschaatsen, maar het verschil is klein. “Het gaat vooral over de juiste techniek. Veel mensen rolschaatsen zoals ze stappen, maar daardoor gaan ze veel trager De truc is om zijwaarts te bewegen!”

Enkele tips

TIP 1: Duw zijwaarts af. “De meeste mensen duwen hun voeten naar achteren, alsof ze lopen op hun skates, maar dat werkt niet. Als je je voeten van binnen naar buiten beweegt, hou je veel meer contact met de ondergrond en ga je veel sneller vooruit.”

TIP 2: Doe alsof je op een fiets of een paard zit. “Zo is je gewicht naar voren geplaatst en val je niet op je staartbeentje… een veel voorkomend probleem bij (rol)schaatsen.”

TIP 3: Plaats je benen onder je bekken. “Als je je benen te wijd zet, dan rem je af. Zet je benen recht onder je bekken, zo heb je ook meer ruimte om zijwaarts af te duwen.”

TIP 4: Verdeel je gewicht over de vier wielen. “Veel mensen staan veel te recht waardoor hun gewicht op het achterste wieltje steunt en hun tenen de lucht in vliegen. Als je naar beneden kijkt, mag je je voeten niet zien.”

TIP 5: Hou je handen voor je. “En begin niet te zwaaien als een windmolen. Als je valt, wil je voorover vallen.”

TIP 6: Bind je schoenen strak aan. “Doe je dat niet, dan is je voet niet genoeg ondersteund en wordt je beweging vertraagt.”

TIP 7: Pimp je rolschaatsen. “In Decathlon kan je voor weinig geld wielen met lichtjes kopen. Ga ervoor en leef je helemaal in de discosfeer in.”

TIP 8: Heb je de smaak te pakken? Neem dan zeker een kijkje op www.iSkate.be. De sportclub traint meerdere keren per week in Roeselare en Izegem.

TIP 9: Neem deel aan de rollerbikeparade Santaskate op vrijdag 23 december. Verkleed je als kerstman of rendier en skate mee door de versierde stad.