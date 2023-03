Tiental medewerkers stappen op uit onvrede, maar “50ste Paulusfeesten zijn niet in het gedrang”

Bij de Paulusfeesten stappen verschillende mensen op, onder wie coördinator Mario Panesi. Dat zorgde voor moeilijke weken en gespannen relaties. “Tegen midden maart is de ploeg weer compleet en de feesten zullen kunnen plaatsvinden”, zegt voorzitter Philippe Monseweyer. Zowel blijvers als vertrekkers willen de zaak sereen afhandelen.

Bij de Paulusfeesten staan alle neuzen weer in dezelfde richting na enkele woelige weken en flink wat geruchten over de feesten die niet meer zouden doorgaan omdat het merendeel van het bestuur zou opstappen. Voorzitter Philippe Monseweyer ontkent niet dat er deining was, maar nuanceert toch: “In elke organisatie zijn er verschillen in visie en aanpak. Dat is bij ons niet anders. We werken met 350 medewerkers tijdens de feesten en een 30-tal kernmedewerkers en bestuursleden. Niet alle meningen zijn altijd gelijk en dat kan soms wel eens tot een meningsverschil leiden. Net zoals bij andere verenigingen. Het is dan beter dat de wegen scheiden.”

Schakelen

“Een tiental medewerkers hebben hun ontslag gegeven. Het ging om vijf leden van de algemene vergadering en vijf andere medewerkers. We hebben wel niet stilgezeten en nu al zijn de helft van die functies al opnieuw ingevuld. Tegen midden maart zullen we al die functies opnieuw hebben ingevuld. Tien mensen lijkt ook veel, maar dat is verwaarloosbaar als je weet dat we wel 350 potentiële medewerkers hebben. Als één iemand opstapt, wordt daar niet over gepraat. Nu was dat even anders.”

Toch erkent de voorzitter dat hun vertrek lastig was: “Dat was ongemakkelijk. Het is een probleem geweest als tien mensen opstappen die bij de actievere 30 medewerkers behoorden die zich het hele jaar door inzetten. Maar we schakelen en hebben nieuwe kandidaten en zullen iets langer moeten zoeken. De plaatsen worden ingevuld tegen midden maart. Dan is alles klaar en is het business-as-usual.” De ontslagnemende leden waren niet aanwezig op de algemene vergadering van afgelopen weekend.

50ste editie

Er wordt nu volop gewerkt voor de feesten van 9 tot 15 augustus. Het stadsbestuur ontkent ook formeel de geruchten over verminderde subsidies: “Er is een subsidie van 70.000 euro, evenveel als vorig jaar.” Bij de Paulusfeesten kijkt men nu vooruit: “De editie van 2023 is belangrijk, wat het zijn de 50ste feesten. Net zoals elke vijf jaar grijpen we terug naar de roots, het kerstfeest waarmee het begin jaren ‘70 begon.”

“Het is een probleem geweest als tien mensen opstappen die bij de actievere 30 medewerkers behoorden, die zich het hele jaar door inzetten”, zegt voorzitter Philippe Monseweyer. © EFO

Bij de Paulusfeesten ontkennen ze dat ze niet op koers zitten met het programma. “Van het team dat het programma in elkaar steekt, is één iemand opgestapt. Maar die ploeg bestaat uit een zestal mensen die wel aan boord blijven en nu verder werken aan de invulling. Namen van artiesten maken we, zoals elk jaar, pas in mei of juni bekend, in de laatste rechte lijn naar de feesten.”

Grote groep stapt op

Mario Panesi, tot voor enkele weken coördinator en afgevaardigd bestuurder, wil geen olie op het vuur gooien, maar wijst er toch op dat een grote groep opstapt: “14 van de 17 coördinatieleden stoppen. Dat team organiseert de feesten en bestaat uit mensen met jaren anciënniteit binnen de Paulusfeesten. Onder hen ook vier van de acht bestuursleden. De reden waarom we stoppen is een verschil in visie en we voelden ook een gebrek aan respect voor het team. Je kan nu geen feest meer organiseren zoals 30 jaar geleden, want je moet rekening houden met wetgeving, milieumaatregelen en de buurtbewoners. Er is inderdaad een breuk en we willen die zo sereen mogelijk laten verlopen.” Over de toekomst zegt Mario Panesi: “We blijven werken als vrijwilliger in allerhande organisaties en laten onze opties open voor de toekomst. We zien wel welke opportuniteiten zich voordoen voor een groep gemotiveerde mensen met jarenlange ervaring.”