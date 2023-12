Tiende Winterse Sneukelwandeling van WTC De Spoake in Ruiselede

In 2009 gingen acht vrienden zich uitleven op de crossfiets tijdens de afscheidswedstrijd van veldrijder Erwin Vervecken. Veertien jaar later is dat uitgegroeid tot de tiende editie van de Winterse Sneukelwandeling, op zaterdag 16 december.

Gilles Verstraete en Bart Cleppe waren erbij, toen in 2009 de stunt werd gerealiseerd, en nu nog zijn ze een vaste schakel in het achtkoppig comité, dat voorts bestaat uit Davy Taelman, Lander De Muynck, Didier Vandenheede, Gregory Bourgeois, Alexander Lava en Jeroen Naeyaert.

“Waarom we destijds niet zelf een cyclocross hebben georganiseerd, in plaats van een sneukelwandeling? Dat was eigenlijk geen optie, want er was geen natuurlijk heuvelparcours en zelf een selectief parcours bouwen was verre van een evidentie”, zeggen Gilles en Bart.

“Maar we wilden sowieso iets doen, in de stille en donkere periode rond Kerstmis. In 2010 was dat spectaculair, met deelname aan het Nederlandse tv-programma Te Land, Ter Zee En In De Lucht. In 2012 was er dan onze primeur, en die ging daarna elk jaar onverminderd door, volgens hetzelfde concept, behalve tijdens de twee coronajaren.”

Origineel en attractief

“We blijven resoluut inzetten op originele neveneffecten en een attractief aanbod. Dat impliceert elk jaar een ander traject zonder onverharde wegen, andere stopplaatsen en telkens weer een ander aanbod van eten en drankjes. Op tal van pittoreske plaatsjes is er sfeerverlichting, een romantische toemaatje.”

“Dit jaar doen we dat met plastic bidons van vijf liter, met daarin ledverlichting. Bij de keuze van stopplaatsen mikken we op private domeinen en volgen we de bouwkundige evolutie in het dorp. Het laat zich dan ook raden dat er nieuwe verkavelingen in het parcours zijn ingebouwd. Dat zorgt voor variatie en hier en daar wat kijkgenot. We hopen ook nu weer op minstens 250 wandelaars. We zijn op alles voorbereid.”

De Winterse Sneukelwandeling van WTC De Spoake is zes kilometer lang, er zijn vier stopplaatsen, er is een verrassingsact, en een party met deejay De Man van Atlantis. Je kunt tussen 17.30 en 19 uur starten aan het Chirolokaal in de Aalterstraat. Deelnemen kost 25 euro, 15 euro voor kinderen tot 12 jaar. Tickets zijn te koop bij Gilles (0476 34 33 01) en Davy (0473 61 16 64). Meer info bij Bart Cleppe (0477 75 73 86, Bart_Cleppe@yahoo.com.)

(RVS)