Tiende Tweedaagse Flessenschieting

Zaterdag 12 en zondag 13 augustus is er de 10de Tweedaagse Flessenschieting bij Gerdi Blomme en Martine Dujardin in de Gentsestraat in Lendelede. Dit jaar is het een speciale jubileumeditie met een mooie prijzentafel.

Met de allereerste Flessenschieting wilde Martine haar schoonvader Frans Blomme eren op zijn 80ste verjaardag. “Hij was een getalenteerd flessenschutter in hart en nieren en was meer dan 40 jaar lid van de Meiboomschutters in Woesten”, zegt Martine.

Categorieën

“Zijn verzameling trofeeën was enorm en hij was daar ook terecht fier op. Mijn man Gerdi trad van jongs af in de voetsporen van zijn vader.” De eerste Flessenschieting vond plaats in Boeschepe bij Poperinge.

“In 2012 beslisten we een eigen flessenschieting bij ons thuis in Lendelede te organiseren. We kregen medewerking van de gemeente Lendelede en de provincie West-Vlaanderen die allebei de oude volkssporten en een stukje Vlaams erfgoed willen promoten. De familie Blomme wil op haar beurt de jongere generaties warm maken voor deze volkssport.” Zaterdag 12 en zondag 13 augustus kunnen twee categorieën schutters deelnemen: de sportschutters met een sportschutterslicentie en zij die een keer willen proeven van het flessenschieten. Die laatste categorie kan in de voormiddag een daglicentie krijgen en wedstrijdkaartjes kopen om aan de vrije schieting met naturaprijzen deel te nemen. Op zaterdag kan je vanaf 8.30 uur terecht in de Gentssestraat 2. Van 8.30 uur tot 14 uur is er vrije schieting (inschrijving 3 euro), vanaf 14 uur clubschieting van de Meiboomschutters en van 17 tot 19 uur opnieuw vrije schieting. Iedereen kan ook kiezen om mee te doen aan de tweedaagse wedstrijd met een ruime prijzentafel. Op zondag is er van 17 tot 19 uur bekorting prijzentafel met 10 waardevolle prijzen.

Eten en drinken

De Flessenschieting is een volksfeest.

“Zaterdag kunnen de deelnemers een hapje eten: een broodje met braadworst of een bakje friet”, vervolgt Martine. “Zondag is er een barbecuebuffet. Een frietcombi met vlees en saus voor 14 euro. Daarvoor reserveer je best welk vlees je wil (0479 42 53 72 en gerdi.blomme@skynet.be). Op beide dagen is er in de namiddag koffietafel met gebak.” (IB)