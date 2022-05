Tiende Tuinmarkt in kasteel Blommeghem in Marke: “Boerenmarkt is in de Tuinmarkt geïntegreerd”

Op zondag 8 mei vindt de 10de Tuinmarkt plaats in het park aan Kasteel Blommeghem en in de Van Belleghemdreef in Marke. De tuinmarkt is gratis toegankelijk van 10 tot 17 uur.

Normaal vindt de Tuinmarkt de eerste zondag van mei plaats, behalve wanneer 1 mei op een zondag valt, dan wordt de datum zoals dit jaar verschoven. “Er zijn een 40-tal ingeschreven standen”, vertellen Franky Canoot, Lieven Dejaeghere en Dirk Tytgat van de werkgroep Tuinmarkt onder Tuinhier Marke.

Korte keten

De Tuinmarkt is ook gericht naar de korte keten. “De vroegere boerenmarkt van de kinderboerderij is in de Tuinmarkt geïntegreerd. Er komen onder meer standen met plantgoed, saffraan, windschermen, exclusieve tuintafels, eetbare planten, Zuiderse planten, tuindecoratie, ambachtelijke keramiek, aardbeien…”

Ook verschillende plaatselijke handelaars staan op de Tuinmarkt. Zo komt Toms boetiek, met Markenaar Tom Mestdach, die allerlei creaties maakt in hout, AB plant uit Marke, Garden Tools uit Aalbeke, Bart Holvoet en Brouwerij Toye uit Marke, de Buurderij, Goed ter Heule en de bakker van Bakkerij Luna die tafels, stoelen, exclusieve bloembakken en biertonnen verhuurt.

Muziekvereniging Sint-Jan baat een stand met drank en versnaperingen uit. De officiële opening van de Tuinmarkt vindt plaats op zondag 8 mei om 9.45 uur met de Belleman, die een Markenaar is.

(EDB)