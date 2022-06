Tiende Koeketieneloop in Meulebeke ondanks mindere weer een succes

Een 250-tal deelnemers waren afgezakt naar Ter Borcht om te lopen of te wandelen op recreatieve wijze voor het biertje Koeketiene van de Pittemse brouwerij Maenhout.

“Het mindere weer was voorspeld maar het was toch wel even anders dan gisteren toen de thermometer hoge waarden noteerde”, reageerde Piter Vanneste van de organiserende joggingclub AVMO Meulebeke.

“Regenvlagen en wat donderslagen schrikten de lopers en wandelaars klein en groot niet af om rondjes af te malen. Voor elk rondje was er een Koeketiene en voor de kinderen een zakje wafels. Een half uur voor het sluiten van de inschrijving mochten we reeds 253 inschrijvingen noteren, een vijftigtal meer dan de vorige editie.”

Succes

“We mogen dus gezien de weersomstandigheden van een succes spreken, bij beter weer zouden er meer geweest zijn denk ik. Ook heel wat toeschouwers konden genieten van de prestaties en een proevertje van het biertje. Op dus naar de volgende editie op het prachtige Meulebeekse domein”.

