Tiende editie Veurne La Fête sluit zomerseizoen in stijl af

Het muzikaal evenement ‘Veurne La Fête’, op de Grote Markt van Veurne op vrijdagavond 1 september, is de traditionele afsluiter van het zomerseizoen en de opener van het nieuwe schooljaar. Het stadsfestival vierde zijn tiende verjaardag en het werd een stevig feestje.

De avond werd op gang getrapt door Pelican Dealer. Deze Leuvense band heeft met Daan Pyfferoen in de band ook een West-Vlaams, zelfs Veurns tintje. Daan is immers geboren in Veurne en woont er nog steeds. De band proefde in maart al van het groot podium toen ze in de AB het voorprogramma van Xink! verzorgden. Beklijvende melodieën en verschroeiende gitaarriffs brachten de toeschouwers meteen in de stemming op de markt van Veurne.

Tourist LeMC als headliner

Er kwam vooral veel volk opdagen voor de headliner ‘Tourist LeMC’. Hij scoorde vooral met zijn grootste hits: ‘En Route’, ‘Koning Liefde’ en ‘Horizon’. Hij eindigde zijn optreden met enkele West-Vlaamse deuntjes van Willem Vermandere.

Voor nog meer ambiance zorgden de zeskoppige band ‘Les Truttes’, de band ontstond in augustus 1996 als gelegenheidsformatie op Betonrock, een rockrally georganiseerd door het cultureel centrum van Dilbeek. Ze namen het publiek terug mee in de tijd met tal van bekende disco-covers.

Afsluiten met stevig feestje

Om de feestelijke editie in stijl af te sluiten zorgde ‘Sabrina’s Feestje’ letterlijk nog voor een voortgezet feestje. Met veel gekdoenerij, foute knallers en originele smartlappen en meezingers werd het feest op de Grote Markt afgesloten en konden de Veurnaars eindelijk weer gaan slapen. (JT)