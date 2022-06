Tien Om Te Zien komt terug naar de zeedijk van Westende

Het gouden TOTZ-kwartet is terug: Laura Tesoro & Aaron Blommaert hosten samen met Anne & Willy hét muziekfeest van het jaar

Voor wie verlangt naar een memorabele zomer boordevol muziek, sfeer en ambiance… één adres: de zeedijk van Westende. Daar organiseren Anne De Baetzelier en Willy Sommers tussen 25 juli en 10 augustus het grootste muziekfeest van het jaar.

Onder het motto ‘meer plezier met vier’ staan Anne en Willy ook deze keer niet alleen op het podium. Ze krijgen opnieuw versterking van jonkies Laura Tesoro en Aaron Blommaert. Het gouden TOTZ-kwartet zal het muziekfeest telkens samen aan elkaar praten.

Start op 25 juli

Tien Om Te Zien keert deze zomer écht helemaal terug en verwelkomt op 25, 26, 27 juli en 1, 2, 8, 9 en 10 augustus de crème de la crème uit de muziekwereld. Elke aflevering komen de allerbeste hits van het moment aan bod in een hitparade.

Die songs worden afgewisseld met enkele golden TOTZ-oldies en een internationale gast. De eerste Zes Om Te Zien zijn nu al bekend. Metejoor & Snelle, Regi & Emma Heesters, Niels Destadsbader en Pommelien Thijs hebben hun komst bevestigd en ook de nostalgische meidengroepen Sha-Na en Opium zullen een legendarisch optreden geven.

Die laatste twee keren eenmalig en speciaal voor Tien Om Te Zien nog eens terug naar het iconische podium. Naast deze toppers van eigen bodem verwelkomt Tien Om Te Zien op 26 juli ook al een eerste grote internationale artiest. Niemand minder dan Sam Ryder zakt af naar de zeedijk van Westende om er zijn hit SPACE MAN, waarmee hij tweede werd op het Eurovisiesongfestival, te brengen.

Icoon uit de televisiegeschiedenis

Laura Tesoro: “Bij Tien om te Zien komen mijn passie voor muziek en voor televisie maken samen. Ik kijk er dus enorm naar uit om dit deze zomer meerdere keren te mogen beleven. En dat Tien Om Te Zien bovendien een icoon is uit de televisiegeschiedenis maakt het allemaal nog spannender.”

Aaron Blommaert: “Wie zomer zegt, zegt zon. Wie zon zegt, zegt dijk van Westende. En laat daar nu net het podium van Tien Om Te Zien staan, daar moest ik absoluut bij zijn. VTM heeft mijn gebeden gehoord. Énorm content dat ik terug mag meedoen als presentator bij Tien Om Te Zien.”

“Nóg meer goesting om dit met Laura te doen. We zijn volgens mij een heel goed duo dat dezelfde passie deelt: muziek. En dat is waar het deze zomer om draait. Het was een hele spannende vuurdoop vorig jaar, maar ik heb zoveel zin om daar nog eens te mogen staan! Zin in!”

Dolenthousiast

En ook de artiesten zelf kijken er alvast met veel goesting naar uit. “Katia, Joyce en ik zijn dolenthousiast om nog één keer de girlpower van Opium terug te brengen naar de zeedijk. Het vergde wat gepuzzel met onze agenda’s, maar speciaal voor Willy en Anne staan we met plezier nog één keer als Opium op het podium. It’s not about age, it’s about attitude!”, vertelt Inge Moerenhout.

Gratis

Het gratis muziekfeest is dit jaar opnieuw toegankelijk voor iedereen. Jong en oud kan naar de zeedijk afzakken en de show live bijwonen. Wie Tien Om Te Zien écht vanop de eerste rij wil beleven kan terecht in de ‘golden circle’. Deze front row tickets, inclusief hapje, drankje en VTM-goodiebag, zijn vanaf vandaag, woensdag 22 juni, te koop via vtmtickets.be.