Tien dagen feest voor jong en oud op Konterdam

Tussen vrijdag 23 juni en zondag 2 juli beleeft de wijk Konterdam opnieuw hoogdagen tijdens de jaarlijkse kermis.

De kermisattracties staan opgesteld op het marktplein aan de Kerklaan. Vooral bij lagere schoolkinderen zorgen de botsauto’s, het eendjeskaam, de schiettent, het lunapark, de draaimolen voor veel vertier. En laat ons ook de oliebollen niet vergeten.

Grote rommelmarkt

Het Sport- en Feestcomité Konterdam presenteert een gevarieerd kermisprogramma, waar de hele wijk van zal kunnen proeven. Op zaterdag 24 juni vanaf 17 uur start de avondmarkt met randanimatie in de Nieuwedok- en Zandvoordestraat. ’s Anderendaags kunnen liefhebbers tussen 6 en 19 uur de rommelmarkt bezoeken in de belangrijkste straten van de wijk. Er is de hele dag animatie voor jong en oud. Sportliefhebbers rukken uit op donderdag 29 juni. Om 19.30 uur start de 76ste editie van de wielerwedstrijd Grote Prijs Oscar Naert. Er is geen verkeer mogelijk op de straten van het parcours.

Vrijdag 30 juni vanaf 19 uur vindt het Konterdam Open Dartstornooi plaats.

Günther Neefs

Het laatste weekend van de kermis staat in het teken van het coverfestival (1 juli vanaf 19 uur met The Cave, RFF en De Toâpe Geraapte) en zotte zundag (2 juli vanaf 11.30 uur met Melody Makers, Luc Caals, The Silhouets en Günther Neefs). Beide activiteiten zijn gratis bij te wonen. Zowel het dartstornooi, het coverfestival en ‘zotte zundag’ vinden plaats op het touwtrekkersplein naast ontmoetingscentrum De Schaperye in de Steenovenstraat 86. (BVO)

Het volledige programma staat op www.feestcomitee-konterdam.be