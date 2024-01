Tieltse Scouts vieren 30ste verjaardag met nieuw concept Mainstage

De Tieltse Scouts vieren dit jaar hun dertigste verjaardag. Dat doen ze in stijl, met de geboorte van hun nieuwe event Mainstage. De eerste editie vindt plaats op zaterdag 17 februari. “Elk jaar moet er een topartiest op dat podium staan. Dit jaar is dat Used.”

Scouts O. De Neckere Tielt viert dit jaar haar 30-jarige bestaan. Intussen bouwden ze een stevige traditie uit. “Zo is er elk jaar onze dagdisco”, vertelt Scoutsleider Ruben Ingelaere (19). “Die lokt toch elke keer meer dan 1.000 personen naar onze terreinen aan de Watewy. Onze dagdisco blijft trouwens ook gewoon bestaan, laat ons daarin duidelijk zijn.”

Voor de Scouts voelde het alsof het tijd geworden was voor iets extra. “Onze dertigste verjaardag was daar het uitgelezen moment voor, al borrelde het wel al een stuk langer in onze leidingsploeg. Vorig jaar probeerden we voor het eerst een nieuw evenement op poten te zetten, maar we waren toen niet tijdig klaar met de voorbereidingen. Uiteindelijk mondde dat uit in onze kaas- en wijnavond, waarmee we onze Akabe-tak konden uitbouwen.”

Used

Het concept werd echter niet vergeten, dus dit jaar sloeg een werkgroepje de handen een semester lang in elkaar om van de eerste editie van Mainstage een succes te maken. “Het idee is om jaarlijks een fuif te organiseren waarop we een grote artiest uit de Benelux uitnodigen. Dit jaar viel de keuze op Used. Binnen de Scouts hebben we immers wel wat fans van deze artiest, die trouwens een gigantisch festivalseizoen achter de rug heeft. Zo stond hij op Pukkelpop, Rock Werchter en Tomorrowland. Hij valt niet meer te ontwijken, dus vonden we hem perfect voor ons feestje.”

Naast Used staat ook dj Magik op het podium. “Ook hij is een grote naam, die al op Tomorrowland stond en onlangs tijdens De Warmste Week. Bovendien is hij een Tieltenaar, dus daar zijn we trots op. Hij doet het voorprogramma van Used. Daarnaast maken we plaats voor lokale dj’s die bij onze jeugd erg gekend zijn.”

De bedoeling is om Mainstage elk jaar te herhalen, telkens met een andere topartiest. “We zijn er zeker van dat het ons moet lukken.”

Kampen

Enkel wie geboren werd in het jaar 2008 of vroeger, komt erin. “Voor ons is het zo eenvoudiger om eventuele problemen met alcohol en minderjarigen te voorkomen”, geeft Ruben mee. “We hebben naar manieren gezocht om het zo eenvoudig mogelijk te maken voor iedereen.”

De opbrengst van Mainstage zal naar de Scouts gaan. “Materiaal, kampen financieren, activiteiten doen met de leden… We kunnen het zeker goed gebruiken.”

Mainstage vindt plaats op zaterdag 17 februari in de Europahal in Tielt. Het feestje start omstreeks 21.30 uur. Early Bird-tickets kosten 15 euro, regular tickets 18 euro. Meer info via shop.stamhoofd.be/mainstage-used.