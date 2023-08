Tieltenaar Piet Van Buren al 21 jaar bestuurslid van Melkrock:“Kameraadschap en passie zijn de lijm”

Het groene terrein van de Watewy in Tielt was deze week weer de thuisbasis van bestuursleden van vzw Heelal en ontelbare vrijwilligers die alles op alles zetten om van de 24ste editie van Melkrock op 13 augustus alweer een succes te maken. Geboren en getogen Tieltenaar Piet Van Buren is het langst zetelend bestuurslid.

“Na mijn studies in Gent keerde ik terug naar mijn roots in Tielt. Ik vond het bijzonder dat een kleine stad als Tielt een écht rockfestival organiseerde, zelfs in Gent bestond dat niet. De allereerste editie in het Paterspark maakte ik niet mee, maar daarna was ik er elk jaar te vinden in verschillende hoedanigheden”, steekt Piet van wal. “Ik schreef destijds voor een dagblad en verzorgde de aankondigende artikels, interviewde Tieltse bands en bracht verslag uit van de dag zelf. Vanuit die positie kon ik deontologisch moeilijk ook lid worden van de vzw, maar zodra ik stopte als journalist sloot ik me aan.”

“Mijn eerste editie als lid maakte ik me backstage nuttig. Maar door de brullende stroomgroep die daar stond opgesteld, hoorde ik helemaal niets van de muzikale hoogtepunten. Bij de vzw dachten ze dat ik wel wat rekenkundige vaardigheden had, dus verhuisde ik naar de ingang en was ik verantwoordelijk voor de ticketverkoop. Dat is nog steeds mijn geliefde postje”, gaat Piet verder. “Mooie jaren waren dat, samen met andere anciens zoals Bram Moony, Jeroen Vanoverbeke, Rodrique Van Daele, Suzy Vander Taelen,…”

Andere oorden

Ondertussen woont Piet al twaalf jaar in Sint-Denijs waar hij B&B en vakantiewoning De Deugdzonde uitbaat. “De afstand, twee jonge kinderen en een veeleisende job. Dat zorgt ervoor dat ik minder kan investeren in Melkrock. Metalfestival Alcatraz hier in de buurt vindt hetzelfde weekend als Melkrock plaats, en dan is het alle hens aan dek. Maar gelukkig zijn mijn gasten échte festivalgangers: na het ontbijt gaan ze headbangen en ze komen pas laat terug. Op de festivaldag kunnen ze in Tielt nog steeds op me rekenen.”

“Veel festivals gingen al kopje onder, wij blijven schuldenvrij”

“Onder het duovoorzitterschap van James Vervenne en Nand Rogge waait er een andere en gunstige wind. De aanpak is professioneler. Er is veel meer aandacht voor sociale media en dat is ook nodig. Wij waren nog van de gehate plakrondes: met lijsten van cafés de hele omgeving afrijden om te flyeren en affiches te plakken, van Aalter tot Haringe. Mét een vooraf aangeduide Bob, want zo’n namiddag maakt dorstig natuurlijk”, lacht Piet. “De mix van jong bloed en anciens is een meerwaarde, daar kan iedereen die zich in het verenigingsleven engageert over meespreken. De oude knarren zetten wel eens een rem op het jeugdig enthousiasme. Eén van de sterktes van Melkrock is dat we nooit verder springen dan we aankunnen. We nemen weinig budgettaire risico’s en zo kunnen we een mindere editie opvangen. Veel kleine festivals gingen al kopje onder, wij blijven schuldenvrij verderdoen. Een andere fundamentele pijler is de kwaliteit van de programmatie: aanstormend talent én een headliner om U tegen te zeggen.”

Vrijwilligers

Uiteraard is ook het werk van talloze vrijwilligers van levensbelang voor een kleinschalig evenement als Melkrock. “Opbouw, barshifts, catering, back stage, afbraak en opkuis. Dat kan je alleen bolwerken als velen een handje toesteken. Onze vrijwilligers krijgen geen vergoeding, maar het is de sfeer, de kameraadschap, de passie voor muziek, het samen aan iets bouwen en achteraf moe en tevreden terugkijken waarvoor iedereen het doet. En dat geldt zeker ook voor mij”, besluit Piet.