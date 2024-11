‘Tielt Wintert’ met extra veel vuur, goudkoorts, sprookjesfiguren op stelten en zelfs een ballerina in een snowglobe

Zoals de traditie dat wil, gaat Tielt weer een goed gevulde winter tegemoet. Gevestigde waardes zoals de 36ste Kerstcorrida en de eindejaarsactie zijn weer van de partij, terwijl er dit keer onder de noemer ‘Winter Wonder’ fors ingezet wordt op straatanimatie in de marge van de kerstmarkt.

Shopping Tielt zorgt voor een vervolg van de succesvolle eindejaarsactie, al zit die in een nieuw jasje. Meer dan 100.000 krasloten zullen tussen 7 en 31 december in omloop worden gebracht bij tachtig handelaars. Er zit 25.000 euro in de prijzenpot. Nieuw is dat er geen aparte loting meer is tijdens de nieuwjaarsreceptie en dat er tien ‘gouden tickets’ te krassen zijn waarmee je met deze goudkoorts-editie 1.000 euro (!) aan waardebonnen kunt winnen. Voorts zorgen de handelaars weer voor vier koopzondagen op rij op 8, 15, 22 en 29 december. Die tweede koopzondag valt samen met het weekend van de Tieltse kerstmarkt, die plaatsvindt op 13, 14 en 15 december.

Sneeuw gegarandeerd

Aan de voet van de Hallentoren komt er opnieuw 25-tal standjes, terwijl er voor de kinderen een draaimolen staat. Ook de kerstman komt langs en sneeuw is gegarandeerd, want Ondernemend Tielt zorgt voor een sneeuwkanon. Nog in het weekend van 15 december is er een geschenkenbeurs van Oxfam in het Patersklooster en kan je in het koetshuis van Huis Mulle een fototentoonstelling bewonderen van Fotokring Gamma, met een selectie foto’s van de fotoclubs uit alle vier de Tieltse zustersteden.

Ook het stadsbestuur doet een flinke duit in het zakje met ‘Winter Wonder’. Vijf verschillende straatacts, gaande van sprookjesfiguren op stelten, een vuurshow in en rond een Volkwagen T1 uit 1964 tot een dansende ballerina in een gigantische snowglobe, zullen op zaterdag en zondag te bewonderen zijn op verschillende locaties in de stad. Zo wordt behalve op de Markt ook in de Patersdreef en ter hoogte van de Collegesite in de Kortrijkstraat opgetreden. “Een bewuste keuze”, legt schepen van Feestelijkheden Grietje Goossens (Iedereen telt) uit. “Zo creëren we meer verbinding tussen de kerstmarkt en het kernwinkelgebied. De ervaring leert dat iedereen er wel bij vaart als je verschillende zaken kunt combineren.”

36ste Kerstcorrida

De week nadien, op zaterdag 21 december, is er een kerstmarkt in Schuiferskapelle en zorgt de Gezinsbond van Kanegem voor het traditionele kerstconcert in de kerk, gevolgd door een drink op het kerkplein. De JET Symphonic Band brengt die avond ook hun eindejaarsconcert in de kerk van Sint-Jozef Werkman. Een ander hoogtepunt van Tielt Wintert wordt ongetwijfeld de 36ste Kerstcorrida op 26 december. “Ideaal om de kalkoen er af te lopen”, zegt Karel Cannaerts van AVMO. “Net als vorig jaar passeren we drie keer over de Markt en kunnen we weer rekenen op de helpende handen van VNA en van de Chiro van Meulebeke. We hopen opnieuw zowat 1.400 deelnemers te kunnen verwelkomen.”

Voorts worden er straks weer nieuwjaarswensen van kinderen ingeblikt door SartoTV, terwijl theater Dakwerken en de Toneelvrienden van Aarsele dan weer een nieuwe productie klaar hebben. Ook Familiekunde Vlaanderen, De Torenvalk, het Davidsfonds, Ballet Attitude, de Tieltse Letsers en de bib zitten deze winter niet stil. Ook Cultuurcentrum het Gildhof heeft bovendien heel wat moois in petto. (SV)