Tielt volgt voorbeeld van heel wat andere steden en gemeenten: verbod op confetti tijdens carnavalsstoet

De carnavalsstoet op zondag 12 maart zal het voor het eerst zonder confetti moeten doen. Tielt voert een verbod in en volgt daarmee het voorbeeld van heel wat andere steden en gemeenten. De Orde van de Drie Sleutels toont begrip voor de beslissing.

Het was oppositieraadslid Veerle Vervaeke (Open Vld/N-VA) die donderdag tijdens de gemeenteraad informeerde naar het al dan niet toegelaten zijn van confetti. “We horen dat er een verbod komt, maar daar is blijkbaar nog wat onduidelijkheid over.”

Begrip

Schepen van Feestelijkheden Grietje Goossens (Iedereen Telt) schepte klaarheid. “We hebben deze week inderdaad beslist geen confetti meer toe te laten. Elk jaar opnieuw komen er klachten over van bewoners, terwijl het ook voor onze diensten heel wat opkuiswerk vergt. Uiteraard hebben we hier ook over gepraat met de Orde en zij hebben er geen probleem mee.”

Joost Spillebeen, de voorzitter van de Orde van de Drie Sleutels, bevestigt dat. “Ergens is het wel een stukje folklore dat verloren gaat en de een zal het er wat moeilijker mee hebben dan de ander, maar persoonlijk heb ik er wel begrip voor. De opkuis kost veel geld en confetti zorgt ervoor dat afvoerputjes verstopt raken. Ik bezoek vaak stoeten in Limburg en daar zie je haast nergens nog confetti. En we moeten ook aan het milieu denken.” (SV)