Tielt Classics Tour zondag aan zesde editie toe

Op zondag 4 september blazen heel wat oldtimers verzamelen voor de Tielt Classics Tour. Het is al de zesde editie van het evenement dat georganiseerd wordt door Claude Taelman.

Een 80-tal auto’s zal een route afleggen van om en bij de 130 km die de deelnemers langs Izegem, Dentergem, Aalter en Oostkamp leidt. Rond 15 uur wordt de colonne terug op de Markt van Tielt verwacht. Daar zullen ze zich opstellen zodat ook het publiek de oldtimers kan bewonderen.

Claude Taelman: “Het wordt opnieuw een topeditie. Oorspronkelijk rekenden we op 75 inschrijvingen, maar omdat er veel interesse was, hebben we afgesloten op 80 deelnemers. Het wordt zondagnamiddag dan ook de moeite eens langs de Markt te passeren en de wagens te komen bewonderen.”