Ticketverkoop zesde editie Koksijds zomerfestival ‘At Sea’ met Ozark Henry start op 3 maart: “Een unieke driedaagse”

Vrijdagnamiddag 28 februari werd het programma voorgesteld van ‘At Sea’, de zesde editie van hét muzikale topevent in de Zomerarena van Koksijde op 25, 26 en 27 juli. Dat gebeurde in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk, samen met Ozark Henry, gastheer van ‘At Sea’, die ernaar uitkijkt om in zijn hometown een thuismatch te spelen op het driedaagse festival.

Zes jaar geleden legde Koksijde de lat hoog met een eerste zomereditie van de Night of the Proms. Het event werd niet alleen een succes, maar is intussen een traditie. Dit jaar steekt Koksijde nog een tandje bij. Evenementenmanager Peter Bruneel: “Ik ben enorm trots op het feit dat de zesde editie van ons zomers topevenement voor het eerst drie showdagen kent. Met ‘At Sea’ krijgt Zomerarena Koksijde een grotere nationale en internationale uitstraling, maar ook een bredere lokale verankering, zowel op het podium, achter de schermen als in het publiek. Iedereen wordt bij dit feest betrokken!”

Ozark Henry is voor dit muziekfestival niet alleen als artiest betrokken, maar ook als ‘chef de musique’. De naam voor het festival was trouwens vlug gevonden: ‘At Sea’ ligt voor de hand, maar is ook een bijzonder mooi nummer van Ozark Henry uit 2004. Piet Goddaer is een muzikale duizendpoot, als zanger, songwriter, platenproducer en een pionier op vlak van 3D-audio of immersive sound (muziek die klinkt alsof je er middenin staat, red.). Met recht en reden is hij dan ook cultureel ambassadeur van Koksijde. “Ik vind het geweldig om de ‘host’ van At Sea te zijn”, zegt hij. “Ik ben verzot op onze gemeente en heel blij dat ik mijn ervaring en mijn (inter)nationaal netwerk kan inzetten om het team van Koksijde te versterken. Zo bouwen we samen met Koksijde aan een nieuw sterk merk. Sowieso hebben we een van de mooiste locaties denkbaar, met de Onze-Lieve-Vrouw Ter Duinenkerk als decor. At Sea brengt een heel diverse affiche die rekening houdt met wat leeft. Zelf ga ik optreden met groot orkest om tien jaar Paramount (zijn project met het Nationaal orkest van België, red.) te vieren. Er wordt een nieuw repertoire aan toegevoegd én je mag een origineel duet verwachten. Dit optreden is eenmalig en enkel voor At Sea. Het wordt een zomer op zijn best: ‘genieten van muziek en van elkaar’.”

Programma

Het driedaagse festival start met een ‘familiale bries’ op vrijdag 25 juli en daar geeft het Nederlandse duo Suzan & Freek de muzikale aftrap. Ze speelden al het Sportpaleis plat, en dat zullen ze ook in Koksijde doen. Met hun mooie duetten, persoonlijke liedjes, en passie voor muziek zullen ze ook hier meteen het publiek inpalmen. Het wordt een volledig Nederlandse avond, met André Hazes Jr., die met zijn herkenbare hits en die van zijn vader een interactief muzikaal feestje zal bouwen met het publiek.

Zaterdag 26 juli wordt een ‘golf van ontdekking’ met singer-songwriter Heather Nova, bekend om haar folknummers en alternatieve rockmuziek. Met een mix van rustgevende melodieën en diepgaande teksten weet ze altijd haar publiek te raken. Uiteraard zal ook Ozark Henry het publiek van zijn sokken blazen met zijn unieke voorstelling en groot orkest.

Zondag 27 juli sluit Queenie het festival af met een eerbetoon aan Queen. Elk nummer wordt live gespeeld, in de originele toonaard en het originele arrangement. Frontman Michael Kluch zet een indrukwekkende vertolking neer van Freddie Mercury en samen met zijn band zorgt hij voor een onvergetelijke live-ervaring. Ze sluiten At Sea af met een knaller waarbij het publiek alle nummers luidkeels zal meebrullen! We Will Rock You, Another One Bites the Dust, We Are the Champions en Bohemian Rhapsody…

Uniek

Burgemeester Sander Loones: “Koksijde-Oostduinkerke, dat is sport, cultuur, natuur én… ambiance! Onze gemeente, dat is een feestje. En met Piet Goddaer hebben we de ideale gastheer gevonden. Piet woont in Oostduinkerke en belichaamt de ziel van onze gemeente. Verbonden en verweven met wat bij ons leeft. Dat maakt van dit festival iets gans nieuws en een stijlbreuk met het verleden. Muziek op internationaal niveau binnen een lokaal verhaal van verbinding.”

Schepen van Toerisme en Betrokkenheid Kirke Hillewaere: “At Sea, onze zomerarena wordt een unieke setting vlak bij de zee, waar alle generaties samenkomen. Een ideale mix van ontspanning en beleving voor zowel inwoners als toeristen. Met ons nieuwe concept zetten we volop in op het internationale karakter en creëren we een bruisende sfeer die iedereen aanspreekt.”