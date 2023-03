Ticketverkoop Kamping Kitsch loopt als een trein

En of de mensen zaten te wachten op de ticketverkoop van Kamping Kitsch. In amper een uur tijd vertrokken 3500 toegangspasjes richting feestvierders, waardoor een gigantisch feest nu reeds verzekerd lijkt.

Klokslag 12 uur werd de online ticketverkoop gelanceerd, een moment waar schijnbaar heel wat mensen op zaten te wachten. “Net zoals vorige jaren werken we met 6 verschillende waves”, lacht woordvoerster Barbara Soens. “Met prijzen die starten aan 19 euro blijft het voor festivalgangers gelijk aan de editie van vorig jaar. Inflatie? Welke inflatie? De festivalweide zet zich schrap voor een editie waarbij niet minder dan 25.000 mensen worden verwelkomd en het zal een feest zonder gelijke worden. Het thema van dit jaar? YOU NEVER WOKE ALONE! Want voor ieder belerend vingertje heeft Kamping Kitsch wel een stevige middelvinger klaar.”

Dat het festival, het grootste van zijn soort, meer dan ooit zijn leiderspositie heeft verstevigd werd al snel duidelijk. In amper een uur tijd werd niet alleen de eerste wave maar meteen ook de tweede wave aan tickets uitverkocht. 3500 stuks, een absoluut recordcijfer.