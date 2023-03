Tickets Zonnebatjes zijn beschikbaar

De Zonnebatjes zijn al jaren het hoogtepunt tijdens de zomer in Zonnebeke. Het eerste weekend van juni wordt alvast een topweekend met tal van nieuwigheden.

“We zijn klaar voor weer een volwaardige editie op 2,3 en 4 juni 2023”, klinkt het bij het batjescomité. “Het vaste stramien is behouden, maar er zijn ook een aantal nieuwigheden. De editie van 2023 wordt opnieuw een primeur voor een aantal zaken.”

Line-up

“Nieuw alvast is de préparty op vrijdagavond. Volgens Ribstof Noyez van het comité moet alles nog uitgewerkt worden, maar het belooft iets speciaals te worden. Het schlagerfestival op zaterdagavond verandert in De Nacht van de Zonnebatjes. De line-up op zaterdagavond 3 juni ziet er als volgt uit, waarbij er per artiest één uur gerekend wordt. De spits wordt om 18 uur afgebeten door Louis Flion, gevolgd door: Laura Lynn, Gebroeders Ko, Sergio, Jettie Pallettie, Viktor & Kobe en om 24 uur DJ Sven Ornelis. Tickets voor de Nacht van de Zonnebatjes zijn beschikbaar vanaf begin maart. Early birds genieten een mooie korting; tussen 1 maart en 1 april kosten de tickets slechts 15 in plaats van 18 euro. Tot twee uur voor aanvang is het 18 euro maar aan de deur wordt 25 euro betaald. Een VIP arrangement kost 150 euro. Het evenement gaat opnieuw op het kasteeldomein door.

De zondag

Op zondag zijn er opnieuw de klassiekers met Place du Tertre in de Langemarkstraat, waarbij het aantal deelnemers beperkt is tot 50, en braderie in de Ieperstraat. Een laatste nieuwe activiteit is de 100% West-Vlaamse markt in de Roeselarestraat, gecombineerd met kinderstraat en tubingbaan. De hoofdact, die vorig jaar niet kon doorgaan door de slechte weersomstandigheden, is opnieuw Compagnie Paris Benares – Les Vâches Sacrees.

(NVZ)