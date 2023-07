Tickets vliegen deur uit voor Ostend Beach Festival

Ooit was Ostend Beach een eendaags festival, maar de laatste jaren groeide het uit tot een driedaags topevenement in de badstad. De ticketverkoop loopt als een trein en komend weekend – van 7 tot en met 9 juli – trekken duizenden mensen naar het Klein Strand. “De kans is groot dat we het succes van vorige jaren zullen evenaren”, klinkt het.

Voor de liefhebber van elektronische muziek als vanouds is Ostend Beach de jaarlijkse hoogmis langs de kust. Het Klein Strand werd de voorbije twee weken omgebouwd tot een echt festivaldorp, klaar om drie dagen te knallen. Bij organisatoren Kevin Beirens en Jan Mortelmans geen paniek, want de tickets vliegen de deur uit, in tegenstelling tot sommige andere evenementen. “Ook nu loopt de ticketverkoop weer als een trein”, zegt Kevin Beirens. “Enerzijds zijn we al dertien jaar bezig met Ostend Beach en anderzijds hebben mensen dankzij vorig jaar nog meer vertrouwen gekregen in de organisatie van dit festival. Onze communicatie is nooit gestopt en onze marketingmachine is blijven lopen. Bovendien komen we op de proppen met een hele sterke line-up. Het succes hebben we een beetje te danken dankzij de combinatie van verschillende factoren. We mogen ook niet vergeten dat het prachtig weer wordt en ook dat speelt mee.”

Heel wat grote evenementen hebben vandaag moeite om medewerkers te vinden. Ook dat probleem ondervinden ze bij Ostend Beach niet. “We zijn al twaalf jaar bezig en we werken al heel veel jaren samen met dezelfde mensen. Bij de toeleveranciers horen we hier en daar echter waaien dat het niet gemakkelijk is, maar wij hebben voldoende medewerkers.”

Openbaar vervoer

Net als de voorbije jaren wordt er opnieuw hard ingezet op drugspreventie. “Het heeft geen zin om met drugs af te zakken naar ons festival”, klinkt het. “Er is een hele goede samenwerking met de politie en zij controleren praktisch elke bezoeker bij het binnenkomen op het bezit van drugs. Dat zal dit jaar niet anders zijn.”

Tot slot roept de politie op om met de fiets of met het openbaar vervoer naar Ostend Beach af te zakken. “Nabij de site op het Klein Strand, meer bepaald het Zeeheldenplein, is bijvoorbeeld een extra fietsenstalling geplaatst. Het trein-, tram- en busstation ligt ook binnen wandelafstand en vanuit Oosteroever is er de overzetboot”, zegt korpschef Philip Caestecker. “We raden af om met de auto te komen, gezien er geen grote invalswegen van en naar het festival zijn. Wie toch met de auto komt, parkeert die op de randparkings.” (JRO)

Info: www.ostendbeach.be