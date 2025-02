Tickets in voorverkoop voor Kamping Kitsch Club vliegen de deur uit: op amper 10 minuten tijd 10.000 exemplaren verkocht

Klokslag 12 uur startte de voorverkoop van Kamping Kitsch Club, niet geheel toevallig op Valentijnsdag. De organisatoren maakten duidelijk dat de ‘Pak Alles Wat Je Kan’-editie een recordeditie moest worden, en ze houden woord. Op amper 10 minuten tijd waren 10.000 tickets de deur uit.

PC opstarten, inloggen en zien dat er meer dan 1.000 mensen in de wachtrij stonden? Het was het scenario dat zich op heel wat plaatsen in Vlaanderen heeft afgespeeld. De voorverkoop van Kamping Kitsch Club startte om klokslag 12 uur, maar wie als eerste aan beurt wilde zijn moest al een flink pak vroeger klaarzitten.

“Het is totale madness”, lachte een tevreden MC Drummer vanuit Pattaya. “Is dat nu omdat alle vrouwen mij willen ontmoeten, of omdat mensen gewoon onze indrukwekkende scènes willen komen bekijken? Wie zal het zeggen? Het blijft in ieder geval zalig om te zien dat het zo snel gaat. We hoopten op een recordeditie, het ziet er naar uit dat we er ook eentje gaan hebben.”

Waves

Kamping Kitsch Club werkt al jaar en dag met ‘waves’, waarbij snelle beslissers de goedkoopste tickets kunnen scoren. In minder dan 4 minuten tijd waren de eerste twee waves al compleet uitverkocht. In amper 10 minuten klokten ze al af op 10.000 exemplaren.

Kamping Kitsch Club gaat dit jaar door op 23 augustus, en blijft nog steeds op de vertrouwde plaats in Kortrijk. De organisatoren hopen dit jaar 30.000 bezoekers te mogen verwelkomen.