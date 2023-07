Theaterfestival Spots op West in Westouter van start met tentoonstelling Spots op Kunst

In Westouter is Spots op West van start gegaan, een theaterfestival in een organisatie van OPENDOEK en dit in samenwerking en naar een idee van Frank Verdru en Pol Bonduelle.

Dit jaar focust Spots op West op lokale kunstenaars en lokale muzikanten. Voor het eerst loopt Spots op Kunst en dit in de kunstgalerij Try Out art gelegen in de dorpskern van Westouter. “Ik vroeg aan zeven kunstenaars om een bestaand werk met een link naar theater tentoon te stellen en zo hebben we werken van onder meer Nele Boudry. Ze woont nu in Zuid-Frankrijk, maar is en blijft een Westouterse in hart en nieren. Ook Joost Denuwelaere stelt een werk tentoon.” Joost Denuwelaere is en blijft de muzikale boezemvriend van Frank Verdru, samen bekend van Bloedend Hart.

Ook muzikaal trekt Frank Verdru de lokale kaart met onder meer een optreden van Replay, de coverband met voormalig Westouternaar Wim Busschaert. “De harmonie van Nieuwkerke speelt eveneens op ons festival.”

Cultuurliefhebbers uit eigen streek lokken

Met beide nieuwe initiatieven wil Frank Verdru meer cultuurliefhebbers uit eigen streek naar het festival lokken. “We zaten met een voorverkoop van 3.000 kaarten. Het festival leeft in Vlaanderen en ook in Nederland. Nu nog de Westhoekers overtuigen.”

Ontdek hier het volledige programma van het festival dat loopt tot en met zondag.