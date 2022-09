Theater Aan Zee verwelkomt Jozefien Mombaerts en Cindy Godefroi

Na vele jaren Theater Aan Zee geeft Luc Muylaert het artistiek leiderschap door aan het duo Jozefien Mombaerts & Cindy Godefroi.

Luc Muylaert, afscheidnemend artistiek leider: “Met het volste vertrouwen geef ik het artistieke roer over aan Jozefien en Cindy. Hun aanstekelijk enthousiasme, vrouwelijke intuïtie, kennis van het culturele veld en groot inlevingsvermogen staan garant voor nog 25 jaar TAZ, waarbij ons gekoesterde TAZ-DNA bewaakt wordt, medewerkers zich thuis voelen en artiesten graag komen.”

Theater Aan Zee blijft Theater Aan Zee, een publieksvriendelijk festival, een ontmoetingsplek voor podiumkunsten op verrassende locaties in Oostende. TAZ wil nog steeds de wereld verbeelden, verbeteren, vertroebelen, verschuilen, verhelderen en verkennen.

Cindy en Jozefien kijken hoopvol naar de toekomst: “Wij kiezen voor een gelijkwaardig artistiek leiderschap, in tijden waar zorg dragen voor elkaar, voor de sector met al zijn kwetsbare spelers en voor de toekomst meer dan ooit noodzakelijk is.”

Jaarlijks laten ze zich inspireren en uitdagen door een wisselende Artistieke Raad van Advies. Voor 2023 zijn ze in gesprek met theatermaker en schrijver Fikri el Azouzi & wetenschapster Louisa Bogaerts en buigen ze zich over de centrale vraag wie of wat vergeten we?

Leren is ook vergeten. Waarom beslissen we om sommige dingen bewust of onbewust op te slaan in ons geheugen en andere los te laten? Welke blinde vlekken hebben we? Op welk soort geheugen is ons onderwijs gebaseerd? Hoe gaan verschillende culturen om met weten en vergeten? Koesteren en loslaten? In welk seizoen bloeien de vergeet-mij-nietjes?

Het zijn maar enkele vragen waarover Theater Aan Zee zich samen met alle medewerkers, partners in en uit Oostende en het kunstenlandschap zal buigen.

Jozefien (°1987) is in 2011 afgestudeerd in de Theater- en Filmwetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Na haar opleiding werkte zij als dramaturge, productieassistente en theaterdocent voor verschillende gezelschappen en theaterhuizen. Van 2014 tot 2017 werkte ze als onderzoeker/assistent theater en onderwijs coördinator voor RITCS, School of Arts en Transfo Collect in Brussel waar ze zich focuste op kwetsbare doelgroepen binnen het onderwijs. Daarnaast was ze gastdocent en projectleider op het KASK voor een specifiek traject voor vluchtelingen. Ondertussen studeerde ze halftijds aan de Toneelacademie Maastricht, waar ze afstudeerde als theatermaker en theaterdocent in juni 2018. In 2020 ging Jozefien in première met haar veelbesproken, zelfgeschreven monoloog, Een Pleidooi voor Zelfmoord. In hetzelfde jaar startte ze als programmator Jong Theaterwerk bij Theater Aan Zee. Begin 2022 ging Jozefien ad interim aan de slag als artistiek leider, toen Luc Muylaert tijdelijk een stapje terugzette.