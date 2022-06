Theater Aan Zee stelt veelbelovend programma 25ste editie voor, ticketverkoop start op 13 juni

In Oostende is het programma voorgesteld van de 25ste editie van Theater Aan Zee (TAZ). Nu al belooft het een uitzonderlijke editie te worden met oude en nieuwe gasten op oude en nieuwe locaties. Met niet één, maar driehonderd curatoren, allen vrijwilligers van het festival. En meer dan ooit voor iedereen, van jong tot oud, met extra aandacht voor jongeren tussen 13 en 26 jaar met de lancering van de Tazjongerenpaz.

Het thema dit jaar van TAZ 2022 is Zorg, gelinkt aan de slogan Zie Je Mij. Een slogan die Jozefien Mombaerts, die de artistieke leiding in handen heeft in opvolging van Luc Muylaert, vertaalt naar alle geledingen van de maatschappij. “Ik nodig iedereen uit om elkaar hier te ontmoeten, net als de thema’s die door het festival verweven zijn: zorgen voor de planeet, pleegzorg, burn-outs, nood aan liefde,…”, zegt Jozefien.

Circus in ‘t Bosje

Het festival loopt deze zomer van 27 juli tot en met 6 augustus. Op het programma staan 700 voorstellingen, die opgevoerd worden op 40 verschillende locaties overal verspreid in de stad. Daarvoor worden alles samen 60.000 tickets verkocht. 450 medewerkers helpen alles in goede banen te leiden. Concepten als Jong Theater en Jong Muziek, die jonge talenten een kans bieden, staan uiteraard weer met stip genoteerd, maar er worden voor de jubileumeditie ook gesmaakte voorstellingen uit het verleden hernomen.

Het centrale ontmoetingspunt blijft Café Koer in het Leopoldpark, dagelijks open van 10 tot 1 uur. In ‘t Bosje, het Maria Hendrikapark voor de niet-Oostendenaars, strijken enkele circusgezelschappen neer en kan je van 16 tot 23 uur terecht in Café Jardin. Café Central sluit dan weer naadloos aan op het nieuwe concept Spoor 2 in een loods van de NMBS dat zich profileert als een soort underground club dat zich in de eerste plaats richt op jongeren.

Tazjongerenpaz

TAZ wil meer jongeren kennis laten maken met het festival en roept daarvoor speciaal de Tazjongerenpaz in het leven. Die kost eenmalig 5 euro en daarmee krijgen jongeren tussen 13 en 26 jaar 50 procent korting op alle voorstellingen. In het weekend van 5 en 6 augustus is er bovendienTAZ Youth in het jeudhuis OHK vol activiteiten en optredens.

Nog opmerkelijk op de affiche: het driedaagse buurtfeest Quartiers d’O van 29 tot 31 juli op het Sint-Catharinaplein in het Westerkwartier met optredens van koren, de ‘langste tafel’, een eigen radioshow,…

“TAZ is het grootste podiumkunstenfestival van Vlaanderen”, zo omschrijft burgemeester Bart Tommelein tot slot trots het festival. “TAZ is Oostende en Oostende is TAZ, en dat geeft onze stad fantastisch veel uitstraling.”