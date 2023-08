Theater aan Zee bevestigt als weerbestendig festival: “We willen nog meer inzetten op creatie”

Theater Aan Zee blikt tevreden terug op de natste editie ooit. “Het weer had geen grote invloed op het festival” luidt het. Er werden iets meer dan 50.000 tickets verkocht en naar schatting 100.000 mensen bezochten TAZ.

“Artiesten, medewerkers en publiek bleven zeer genereus, niettegenstaande het regenweer. Ik ben blij dat Wonderwaai de jongeren bereikte in het park en dat was voelbaar in het hele festival. Ik heb met veel bezoekers gesproken en daaruit bleek dat ze waardeerden dat we via onze voorstellingen thema’s zoals antiracisme, klimaat of kolonialisme hebben aangekaart”, zegt Jozefien Mombaerts, artistiek leider in duo met Cindy Godefroi. Ze liet gratis familievoorstellingen terugkeren naar het park.“De tribunes zaten vol niettegenstaande het mindere weer.” Ze kijkt vooruit. “We zijn een heel jaar bezig om deze tiendaagse voor te bereiden, maar ik wil nog meer inzetten op creatie en niet enkel voorstellingen uitnodigen. Het is mooi als je kunt bouwen aan iets in de loop van het jaar dat dan landt in het festival. We zouden mensen begeleiden in de creatie van voorstellingen voor het familiepark. Ons festival leent er zich ook toe dat we gevestigde waarden en ‘jong werk’ koppelen. Als we de ontmoetingen nog kunnen aansturen, dan kan het festival nog meer groeien. Het festival moet niet groter worden, maar mag wel intenser en dieper.” Het zal Vlaanderen, die de subsidies terugschroefde, wellicht als muziek in oren klinken. Lof was er van TAZ voor het stadsbestuur. Oostende subsidieert dit jaar voor 578.000 euro en liet dat bij de start van het festival voor een bomvol Kursaal nog eens goed weten.

Mooie cijfers

Algemeen directeur Hans ‘Boy’ Rabaey: “We hebben iets meer dan 50.000 tickets verkocht en dat is een erg mooi cijfer want er waren minder tickets dan vorig jaar. Er was een bezettingsgraad van 95 procent. Daarnaast waren er veel gratis voorstellingen en waren er op Cafe Koer op sommige avonden 3 à 4.000 bezoekers. We klokken af op iets meer dan 100.000 bezoekers. Het regenweer heeft bijna geen invloed gehad op TAZ. Iedereen bleef enthousiast. Slechts 2 voorstellingen konden niet doorgaan. Bij één konden we de toeschouwers op een later moment laten kijken. Voor één dansvoorstelling waar de veiligheid van de artiesten in het gedrang kwam, betaalden we de tickets terug.”

Gemor

Het Kursaal werd optimaal gebruikt voor verschillende grote voorstellingen. “Volgend jaar en in 2025 wordt het Kursaal verbouwd en is het auditorium niet beschikbaar. Het wordt een zoektocht naar alternatieven en we zullen dat creatief doen. Het zal ons lukken”, zegt Rabaey. Hij weerlegt de opmerkingen over dure prijzen, tickets die men wel heel snel moet boeken en de ontbrekende TAZ-brochure waarvoor medewerkers een petitie opzetten. “De prijzen voor voorstellingen zijn dezelfde als in culturele centra. Bovendien zijn er bij ons veel gratis voorstellingen. 400 jongeren tot 26 jaar hadden een Youthpas en zagen de voorstellingen aan de helft van de prijs. En het is een duurzame keuze om geen boekje meer te drukken. Er is wel ons kleiner TAZ-Kompas die je kan combineren met onze site. Het digitale laat ons ook toe om nog late wijzigingen aan te brengen. De TAZ-brochure komt niet terug in gedrukte vorm, maar we zullen wel bijsturen. Wat de beschikbare tickets betreft: de TAZ-vrienden konden inderdaad vooraf inkopen, maar voor nagenoeg alle voorstellingen waren er op het moment dat de reguliere verkoop startte, nog tickets beschikbaar. We konden er niets aan doen dat er op 1 uur 10.000 tickets de deur uit gingen. En we hebben zelfs voorstellingen bij gepland.”