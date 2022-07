Theater aan Zee al voor driekwart uitverkocht

Theater aan Zee palmt 11 dagen lang Oostende in. Met meer locaties, drie meetingpoints en 700 voorstellingen. Artistiek leider Jozefien Mombaerts verwacht veel van de dagelijkse voorstelling op de vijver en de dans op de Zeedijk.

Vlak voor de zomer kreeg TAZ van Vlaanderen een erkenning voor de komende 5 jaar, weliswaar met 10 procent minder centen. “Het was een bittere pil om te slikken, maar we gaan door. En zeker in dit feestjaar waar we 25 jaar TAZ vieren”, zegt de nieuwe artistiek leider Jozefien Mombaerts.

“Ik voel een positieve sfeer, er is veel jong volk en die positieve energie voel ik boven Oostende zweven. Ook de ticketverkoop loopt goed. Nu al is 75 procent van de 60.000 beschikbare tickets verkocht.”

Huisje aan de vijver

“De openingsavond zal theatraal zijn en dan zal ook een eerste ‘dirigent’ een tekst uitspreken vanuit het huisje in de vijver van het Leopoldpark.”

“Het huisje speelt een belangrijke rol. Elke avond om 18.30 uur zullen muzikanten een performer naar het huisje begeleiden. Die brengt een tekst over ons thema ‘zorg’. Het is belangrijk dat we die stemmen laten horen in de publieke ruimte zodat iedereen het kan meemaken zonder dat je een ticket moet kopen.”

Voorstellingen die ze aanbeveelt en waarvoor nog tickets zijn : Sc(è)ene 7 (experimenteel werk van Nein in het Maritiem Instituut), What The God (een zoektocht naar houvast van twee jonge theatermakers en de CD-voorstelling van Mirko Banovic en Pieterjan Vervondel in Spoor 2. Jongeren (-25j) krijgen 50 procent korting op alle voorstellingen van TAZ.

Jonger publiek

Het festival pakt voor het eerst uit met 2 extra meeting points waar doorlopend een bar is : Café Central in de loods die uitgebouwd wordt als echte club voor een jonger publiek en Café Jardin (Maria Hendrikapark nabij de circustent).

Terwijl men zich op het stadhuis luidop afvraagt of TAZ niet te veel doet en te breed gaat met ook literatuur, dans, circus… weerlegt Jozefien Mombaerts : “Het blijft belangrijk om veel verschillende doelpublieken te blijven aanspreken. Maar die crossovers zijn de essentie. Het theaterpubliek is al beperkt en dus moeten we nieuwe vormen blijven betrekken. Muziek heb je nodig; het is laagdrempelig voor een jonger publiek. Maar er is steeds een connectie met de core-business van podiumkunsten.”

Jozefien Mombaerts roept mensen op om deel te nemen aan een bijzonder project. Elke morgen om 11 uur is er een moment waar choreografe Jotka Bauwens de dans op L’Enfer aanleert aan het publiek. “Het is belangrijk dat iedereen kan meegenieten van het festival. Ook mensen die geen ticket kopen. Samen dansen is verbindend. En het vat ook samen waar het voor mij om draait met deze TAZ: we zijn soms alleen en we voelen ons soms niet goed, maar laten we het samen delen.”

Ze kijkt uit naar de slotdag op 6 augustus om 18 uur als iedereen samen het nummer danst Café Koer. “Uiteraard doe ik ook mee en zal wellicht huilen.”